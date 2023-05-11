На вкус как картон. Ученые рассказали, почему еда в самолете такая безвкусная

Если вам надоело есть безвкусную пищу в полете, этому есть научное объяснение. На высоте ваши вкусовые рецепторы работают не так, как на земле.

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Вы когда-нибудь пробовали еду в самолете и думали: "Ого, она по вкусу как картон"? Но прежде чем винить шеф-повара, подумайте вот о чем: ваши вкусовые рецепторы работают по-другому, когда вы летите на высоте почти 11 км над уровнем моря, пишет IFLScience.

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Во-первых, воздух в салоне самолета сух, как в пустыне, с влажностью всего около 12 процентов. Такой недостаток влаги может высушить ваши полости носа, что со своей стороны ухудшает обоняние. А поскольку обоняние играет важную роль в нашем ощущении вкуса, это может сделать еду менее ароматной и, ну, немного отвратительной.

Но это еще не все. Низкое давление и сухость воздуха также могут сделать вкус соли и сахара менее насыщенным. Исследование, проведенное по заказу авиакомпании Lufthansa, показало, что блюда будут казаться недосоленными на 30 процентов и менее сладкими — на 20 процентов. Это все равно, что простудиться и не чувствовать ничего по вкусу.

Что же вы можете сделать, чтобы наслаждаться блюдами? Выбирайте продукты, богатые умами, такие как помидоры, грибы и выдержанное мясо. Продукты с высоким содержанием умами сохраняют свой вкус даже в сухом воздухе салона самолета. Поэтому авиакомпании начали замечать, что пассажиры пьют больше томатного сока во время полетов.

Но есть еще один фактор, который следует учитывать: шум. Фоновый шум в салонах самолетов может достигать 80 децибел, что примерно так же громко, как электрический вакуум.

А исследования показали, что громкий шум может влиять на наше восприятие вкуса, особенно сладкого и соленого. Итак, если вы хотите получать вкусовое наслаждение, выберите соленое блюдо с большим количеством умами и, возможно, запейте его коктейлем "Кровавая Мэри".

В следующий раз, когда вам придется лететь восемь часов с некачественным ужином, вспомните об этом научном трюке. Ваши вкусовые рецепторы будут вам благодарны. И, может быть, на этот раз вам даже понравится еда в самолете.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.