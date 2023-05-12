Ярче Солнца в 2 триллиона раз. Обнаружен самый мощный космический взрыв из всех известных

Этот космический взрыв продолжался целых три года, и он мощнее в 10 раз, чем взрыв любой известной сверхновой.

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Ученые обнаружили самый мощный и самый яркий космический взрыв из всех известных на сегодняшний день. Появившийся в результате взрыва "огненный шар" по размерам в 100 раз больше нашей Солнечной системы. Данное взрывное событие, как считают ученые связано с поглощением вещества сверхмассивной черной дырой на расстоянии в 8 млрд световых лет от нас, пишет The Guardian.

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По словам астрономов, космический взрыв, названный AT2021lwx, продолжался целых три года, и его яркость превышала в 10 раз яркость всех известных взрывов сверхновых. Эти взрывные события появляются, когда умирают старые звезды, но они длятся всего несколько месяцев.

Еще в 2020 году астрономы в Паломарской обсерватории, США, проводившие наблюдения за космосом в поисках новых сверхновых, обнаружили на первый взгляд ничем не примечательную вспышку света. В течение года яркость этой вспышки увеличивалась, и астрономы поняли, что произошло что-то очень необычное. Оказалось, что это очень редкое событие да к тому же это самый мощный космический взрыв за всю историю наблюдений за космосом.

Результаты следующих наблюдений привели астрономов к выводу, что это все же может быть очень сильный взрыв сверхновой, но расчеты показали, что взрыв был в 10 раз ярче любой известной сверхновой, поэтому наблюдения были продолжены. Только три года спустя ученые наконец-то выяснили, что же произошло на самом деле в космосе на расстоянии в 8 млрд световых лет от нас.

Ученые пришли к выводу, что взрыв был вызван поглощением сверхмассивной черной дырой огромного облака из газа. По словам Филиппа Уайзмана из Саутгемтонского университета, Великобритания, газовое облако, которое было в 1000 раз больше Солнца, подлетело слишком близко к черной дыре, и та его притянула к себе, чтобы уничтожить.

Ученые пришли к выводу, что взрыв был вызван поглощением сверхмассивной черной дырой огромного облака из газа Фото: The Guardian

Авторы исследования считают, что это огромное облако из газа могло появиться в результате столкновения двух галактик и переместилось ближе к центру одной из них. После этого оно начало кружить вокруг черной дыры, но что именно повлияло на то, что облако подлетело слишком близко к черному монстру, пока остается загадкой.

По словам ученых, когда началось поглощение газового облака, оно нагрелось до огромной температуры и произошел взрыв с выделением большого количества тепла и излучения. Астрономы считают, что образовавшийся "огненный шар" по размерам в 100 раз больше нашей Солнечной системы, а яркость этого взрыва превышает яркость Солнца в 2 трлн раз. За все три года, в течение которых продолжался взрыв, выделилось в 100 раз больше энергии, чем могло бы выделить Солнце за 10 млрд лет. То есть почти за всю свою жизнь.

В то же время астрономы указывают на то, что космический взрыв AT2021lwx был не самым ярким известным событием в космосе. В прошлом году астрономы обнаружили гамма-всплеск под названием GRB 221009A, источник которого расположен на расстоянии в 2,4 млрд световых лет от нас. Этот выброс энергии и излучения продолжался несколько часов, но по мощности он конечно же уступает взрыву AT2021lwx, которые продолжался целых три года.

Авторы исследования говорят, что они будут продолжать дальнейшие наблюдения за этой сверхмассивной черной дырой, чтобы окончательно подтвердить свои нынешние выводы. Кстати, важно отметить, что яркость данного космического взрыва можно сравнить только с уровнем выделения света самых ярких объектов во Вселенной – квазаров. Они тоже неразрывно связаны с деятельностью сверхмассивных черных дыр.

Ранее Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбб обнаружил неизвестные объекты вокруг близкой к нам звезды под названием Фомальгаут.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили уникальный взрыв килоновой и смогли выяснить, что он имеет идеальную форму. При этом данный взрыв ярче в миллиарды раз, чем Солнце.