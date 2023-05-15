Нам жизненно необходимо отдыхать: ученые рассказали, как провести отпуск с пользой для здоровья

Новое исследование подчеркивает важность "каникул" не только для нашего тела, но и разума.

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С приходом весны большинство из нас сталкивается с непреодолимым желанием отправиться в отпуск — понежиться на пляже, искупаться в реке или провести время с близкими на природе. И новое исследование доказывает, что мы в действительности нуждаемся в этом, чтобы чувствовать себя лучше, пишет Inverse.

В то же время неприятная статистика свидетельствует о том, что с начала 2000-х годов люди стали брать выходные все реже. Ученые опасаются, что это может негативно отразиться не только на нашем самочувствии и здоровье, но и работе нашего мозга.

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В исследовании 2022 году ученые из Университета Эдит Коэн обнаружили связь между предвкушением и планированием путешествия, и здоровой работой мозга. Исследователи считают, что каникулы также приносят пользу и нашему разуму: тренируют нашу сенсорную обработку и двигательные навыки, а также дают нам чувство свободы и улучшают самочувствие.

В исследовании 2023 года ученые обнаружили, что всего 3 дня без работы и любых задач, связанных с ней, могут быть весьма полезны для нас. В целом большинство исследований доказывают, что отпуск — это не легкомыслие, а необходимость, такая же как здоровое питание и активность.

Однако ученые отмечают, для того, чтобы отпуск был действительно полезным для нас, необходимо соблюдать некоторые правила. Например, некоторые исследования доказывают, что знание о том, что после отдыха нас ждет большой объем работы, попросту сведет на нет все плюсы отпуска. Другое исследование свидетельствует о том, что спокойный отдых способен смягчить стресс после отпуска.

Теперь исследователи полагают, что лучшее, что мы можем сделать — забыть о работе. Ученые предлагают вычеркнуть наш список дел и подумать об этом после каникул. Кроме того, исследователи советуют посмотреть на фото, которые были сделаны во время отпуска — это также поможет снизить стресс после его окончания. Другое исследование подтверждает эти выводы — воспоминания о том, как мы провели отпуск, снижают стресс.

В 2023 году ученые провели еще одно исследование и пришли к выводу, что длительные отпуска могут быть более полезными для нашего психического здоровья, чем короткие. Однако исследователи настаивают, даже самые короткие каникулы также приносят пользу.

Исследования показывают, что в отпуске люди, как правило, ведут более активный и здоровый образ жизни. Результаты свидетельствуют о том, что отдыхающие в среднем сидят на 29 минут меньше, чем те, кто работает. В целом исследование свидетельствует о том, что люди в отпуске двигаются минимум на 5 минут больше и свят дольше на 21 минуту.

Но по словам первого автора исследования и научного сотрудника Университета Южной Австралии в Аделаиде Тая Фергюсона, наиболее положительный эффект на человека все же оказывает отпуск длиной от одной до двух недель.

Ранее Фокус писал о еще одном очке в пользу четырехдневной рабочей недели: даже короткий перерыв улучшает здоровье.