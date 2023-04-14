Еще одно очко в пользу четырехдневной рабочей недели: даже короткий перерыв улучшает здоровье

Исследователи сосредоточились на изучении пользы для здоровья от отпуска — оказалось она распространяется даже на короткие перерывы в три дня.

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Пандемия коронавируса показала человечеству, что гибкий график — вполне достижимая реальность, и дала новую жизнь дискуссии о переходе на четырехдневную рабочую неделю, пишет New Atlas.

Поскольку многие компании в разных уголках мира теперь рассматривают возможность перехода на систему "100 — 80 — 100", которая предполагает, что сотрудники получают 100% зарплаты за 80% рабочего времени в обмен на 100% производительность. Простыми словами, они выполняют тот же объем работы за ту же плату, но работают четыре дня вместо пяти.

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Сторонники этой рабочей модели уверяют, что подобный график лишь повышает мотивацию и производительность сотрудников, а также растет их удовлетворенность работой. Оно и понятно, ведь стандартный рабочий день взрослого человека в среднем занимает половину времени его бодрствования. А если добавить к этой цифре другие дела, такие как приготовление обеда, уборка, забота о детях, встречи и так далее — времени на отдых почти не остается.

В новом исследовании ученые из Университета Южной Австралии сосредоточились на изучении того, как отпуск влияет на здоровье человека. Теперь ученые считают, что польза для здоровья от отпуска применима даже к модели четырехдневной рабочей недели. В исследовании ученые использовали ранее собранные данные 308 взрослых австралийцев, за которыми наблюдали в течение 13 месяцев ежедневно.

Исследователи использовали данные наблюдений за объективными изменениями в двигательном поведении участников до, во время и после отпуска. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в течение всего периода наблюдения реципиенты в среднем брали 2 или 3 отпуска, каждый около 12 дней.

Наиболее распространенными видами отдыха оказались:

35% отдых на свежем воздухе;

31% семейные/общественные мероприятия;

17% отдых и релаксация;

17% занятия, не связанные с отдыхом (забота о других, ремонт и т. д.).

Исследователи обнаружили, что во время отдыха реципиенты ведут более здоровый образ жизни. По словам ведущего автора исследования Тая Фергюсона, результаты свидетельствуют, что:

на 13% возрастает ежедневная физическая активность;

на 5% сокращается продолжительность сидячего образа жизни (на 29 минут);

на 4% увеличивается продолжительность сна (на 21 минуту).

Ученые обнаружили, что изменения были более выраженными, когда отпуск длился от 4 дней до двух недель, однако даже короткий перерыв от работы в три дня оказывал позитивное воздействие на здоровье человека.

Исследователи полагают, что результаты их исследования могут стать еще одним дополнительным очком в пользу перехода на четырехдневную рабочую неделю, так как исследования показывают, что мотивация и производительность сотрудников лишь возрастет, а трехдневный короткий отдых пойдет лишь на пользу их здоровью, как психическому, так и физическому.

Ранее Фокус писал о том, что эксперимент с четырехдневной рабочей неделей привел к неожиданным результатам.