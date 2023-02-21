"Ни за какие деньги": эксперимент с четырехдневной рабочей неделей привел к неожиданным результатам

Исследователи утверждают, что пятидневная рабочая неделя больше не соответствует образу жизни и обязанностям современных сотрудников, особенно работников с детьми.

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Крупнейшее в истории испытание четырехдневной рабочей недели показало, что большинство участвующих британских компаний не возвращаются к пятидневному стандарту, а треть готова сделать это изменение постоянным. Об этом пишет издание Bloomberg.

В исследовании приняли участие 61 организация и около 2900 работников, которые добровольно перешли на сокращенную рабочую неделю с июня по декабрь 2022 года. Только три организации решили приостановить эксперимент, а две все еще рассматривают возможность сокращения рабочего дня, как показали опубликованные данные. Остальные компании решили не возвращаться к пятидневной рабочей неделе из-за роста доходов, снижения текучести кадров и снижением уровня выгорания работников.

Примечательно, что тысячи сотрудников перешли на более короткие графики, в сложных экономических условиях, включая быструю инфляцию, политическую нестабильность и последствия Brexit. Временами запуск программы сокращения рабочего времени в разгар экономического спада казался сомнительным.

Ведущий исследователь, экономист и социолог из Бостонского колледжа Джульет Шор заявила, что организации проделали отличную работу и очень ею довольны.

"Мне было интересно, может быть, компаниям будет намного сложнее заставить работать четырехдневную неделю, и ответ, похоже, отрицательный", — сказала она.

Исследование Шор давно показало, что пятидневная рабочая неделя больше не соответствует образу жизни и обязанностям современных сотрудников, особенно работников с детьми.

Данные Великобритании полностью подтверждают выводы небольших испытаний, результаты которых были опубликованы в декабре, в компаниях, базирующихся в США, Ирландии и Австралии. Это исследование показало эквивалентный прирост доходов и производительности сотрудников, а также снижение числа прогулов и текучести кадров. Эти пилотные проекты были меньше по размеру и охватили примерно половину компаний, участвующих в испытаниях в Великобритании.

"По сути, мы получили очень похожие результаты, различия были незначительными", — говорит Шор.

Результаты Великобритании являются вторым крупным выпуском данных в продолжающейся серии тестов 4-дневных рабочих недель, координируемых некоммерческой правозащитной группой из Новой Зеландии 4-Day Week Global. С каждой итерацией исследователи корректируют сбор данных, а также начинают отслеживать долгосрочные эффекты более легких графиков.

Несмотря на то, что исследования хорошо спланированы и охватывают организации из самых разных отраслей, слабые стороны включают в себя то, что участвующие организации не самые крупные и что испытания проводят рандомно.

Меньше работы в условиях кризиса стоимости жизни

Сотрудникам, которые ощутили вкус укороченной рабочей недели в ходе испытания, понравилось то, что они обнаружили. С новым графиком рабочие сообщали об улучшениях во всем: от стресса, усталости и здоровья до личной жизни. Время, которое мужчины тратили на уход за детьми, увеличилось более чем в два раза. Ни один из 2900 участников не сказал, что хочет отказаться от четырехдневной рабочей недели, а 15% даже заявили, что никакие дополнительные деньги не заставят их вернуться к пятидневной. Большинство компаний перешли на четырехдневный график, хотя небольшой процент предпочел более короткий пятидневный график или, в случае сезонных предприятий, таких как рестораны, годовую модель четырехдневной недели, в которой более продолжительное время работы летом, компенсировали бы более короткие дни зимой.

Однако недавние данные показали, что многие в Великобритании на самом деле хотят работать больше часов. По данным Чартерного института персонала и развития, многие видят в этом возможность для увеличения своих доходов в условиях кризиса стоимости жизни.

"Смысл эксперимента состоит в том, чтобы собрать доказательства от самых разных компаний, чтобы опровергнуть мнение о том, что это невозможно", — сказал Джон Бойс, старший экономист по рынку труда в CIPD. "Большой риск заключается в том, что 20-процентное сокращение часов требует 25-процентного увеличения производительности для поддержания стабильного объема производства".

Свежие результаты эксперимента, опубликованные в Великобритании, помогают сделать экономическое обоснование для четырехдневной недели. Доход организации вырос на 35% по сравнению с прошлым годом и вырос на 1,4% во время испытания. Хотя измерять производительность в нескольких компаниях сложно, организации оценили влияние четырехдневного графика как положительное, набрав в среднем 7,5 балла по 10-балльной шкале. Прогулы сотрудников сократились с 2 дней в месяц до 0,7, а текучесть кадров снизилась более чем наполовину, хотя небольшая выборка и более широкая динамика рынка труда затрудняют выделение эффекта испытания. Компании оценили общий опыт на 8,3 балла из 10.

Экологическая консалтинговая компания Tyler Grange, которая после испытания приняла на постоянной основе четырехдневный график для своих 100 сотрудников, заявила, что более короткий график повысил производительность более чем на одну пятую и привел к сокращению примерно на 18 потерянных дней в месяц из-за болезни. Сотрудники также сказали, что дополнительный день, проведенный дома, помог им сократить расходы на уход за детьми и поездки на работу.

Преимущества и недостатки

После пандемии гибкость в отношении баланса между работой и личной жизнью стала необходимой для большинства компаний, чтобы завоевать и удержать работников на конкурентном рынке труда. Теперь некоторые видят в четырехдневной рабочей неделе новое оружие в борьбе за таланты.

Количество людей, отправивших свои резюме Тайлеру Грейнджу, почти удвоилось после начала эксперимента, несмотря на относительно небольшое количество вакансий.

"Четырехдневная неделя — ключевая стратегия для привлечения и удержания сотрудников", — говорится в заявлении организации.

Результаты испытаний в Великобритании показали, что сотрудники некоммерческих организаций и профессиональных служб продемонстрировали больший прирост времени, затрачиваемого на физические упражнения, в то время как строители увидели наибольшие преимущества в отношении проблем со сном и эмоциональным выгоранием.

Женщины в особенности выиграли от дополнительного выходного дня. В то время как оба пола сообщили о лучших результатах, женщины испытали большее повышение удовлетворенности жизнью и работой. Это также меняет динамику домохозяйств, поскольку мужчины сообщают, что они берут на себя больше ухода за детьми и работы по дому, хотя доля мужчин по-прежнему не составляет даже 50%.

Тем не менее, когда дело доходит до связи между отработанными днями и гибкостью, некоторые скептически относятся к тому, что меньше значит больше.

"Вы теряете гибкость через четыре дня", — сказал Мэтью Краммак, главный исполнительный директор Domestic & General, которая предоставляет услуги по страхованию и ремонту бытовой техники. "Наша точка зрения такова, что на пятый день неизбежно что-то всплывет, и вам придется работать".

Вместо этого компания Краммака предпочла принять полностью гибкую рабочую модель после пандемии, которая, по сути, оставляет решения о возвращении в офис полностью на усмотрение сотрудников.

По данным CIPD, компании, желающие перейти на четырехдневную неделю, также столкнутся с другими практическими проблемами, например, следует ли повышать заработную плату 25% рабочей силы Великобритании, которая уже работает четыре дня в неделю или меньше.

"Эксперимент, вероятно, будет считаться успешным, если точные показатели, такие как производительность и доход, сохранятся, а также другие показатели, такие как благополучие. В конечном счете, предприятия мало что теряют от проб и экспериментов", — сказал Бойс из CIPD.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые подвели итоги шестимесячного испытания и пришли к выводу, что четырехдневная рабочая неделя имеет неоспоримые преимущества.

Также сообщалось, что ученые назвали простой способ минимизировать вред от сидячей работы.