"Ні за які гроші": експеримент із чотириденним робочим тижнем призвів до несподіваних результатів

Дослідники стверджують, що п'ятиденний робочий тиждень більше не відповідає способу життя та обов'язкам сучасних працівників, особливо працівників із дітьми.

Related video

Найбільше в історії випробування чотириденного робочого тижня показало, що більшість британських компаній, які беруть участь, не повертаються до п'ятиденного стандарту, а третина готова зробити цю зміну постійною. Про це пише видання Bloomberg.

У дослідженні взяли участь 61 організація та майже 2 900 працівників, які добровільно перейшли на скорочений робочий тиждень із червня по грудень 2022 року. Тільки три організації вирішили призупинити експеримент, а дві досі розглядають можливість скорочення робочого дня, як показали опубліковані дані. Інші компанії вирішили не повертатися до п'ятиденного робочого тижня через зростання доходів, зниження плинності кадрів і зниження рівня вигоряння працівників.

Цікаво, що тисячі співробітників перейшли на коротші графіки у складних економічних умовах, враховуючи швидку інфляцію, політичну нестабільність та наслідки Brexit. Часом запуск програми скорочення робочого часу в розпал економічного спаду видавався сумнівним.

Провідна дослідниця, економістка і соціологиня із Бостонського коледжу Джульєт Шор заявила, що організації виконали чудову роботу і дуже нею задоволені.

"Мені було цікаво, можливо, компаніям буде набагато складніше змусити працювати чотириденний тиждень, і відповідь, схоже, негативна", — сказала вона.

Дослідження Шор давно показало, що п'ятиденний робочий тиждень більше не відповідає способу життя та обов'язкам сучасних співробітників, особливо працівників із дітьми.

Дані Великої Британії повністю підтверджують висновки невеликих випробувань, результати яких були опубліковані в грудні, компаніях, що базуються в США, Ірландії та Австралії. Це дослідження показало еквівалентний приріст доходів і продуктивності співробітників, а також зниження кількості прогулів і плинності кадрів. Ці пілотні проєкти були меншими за розміром та охопили приблизно половину компаній, що беруть участь у випробуваннях у Великій Британії.

"По суті ми отримали дуже схожі результати, відмінності були незначними", — говорить Шор.

Результати Великої Британії є другим великим випуском даних у серії тестів, що триває, 4-денних робочих тижнів, координованих некомерційною правозахисною групою з Нової Зеландії 4-Day Week Global. З кожною ітерацією дослідники коригують збирання даних, а також починають відстежувати довгострокові ефекти легших графіків.

Незважаючи на те, що дослідження добре сплановані й охоплюють організації з різних галузей, слабкі сторони враховують те, що організації, що беруть участь, не найбільші і що випробування проводять рандомно.

Менше роботи в умовах кризи вартості життя

Співробітникам, які відчули смак укороченого робочого тижня під час випробування, сподобалося те, що вони помітили. З новим графіком робітники повідомляли про покращення у всьому: від стресу, втоми та здоров'я до особистого життя. Час, який чоловіки витрачали на догляд за дітьми, збільшився більш ніж вдвічі. Жоден із 2 900 учасників не сказав, що хоче відмовитися від чотириденного робочого тижня, а 15% навіть заявили, що жодні додаткові гроші не змусять їх повернутися до п'ятиденного. Більшість компаній перейшли на чотириденний графік, хоча невеликий відсоток віддав перевагу більш короткому п'ятиденному графіку або, в разі сезонних підприємств, таких як ресторани, річну модель чотириденного тижня, в якому більш тривалий час роботи влітку, компенсували б короткі дні взимку.

Однак нещодавні дані показали, що багато хто у Великій Британії насправді хоче працювати більше годин. За даними Чартерного інституту персоналу та розвитку, багато хто бачать у цьому можливість для збільшення своїх доходів в умовах кризи вартості життя.

"Сенс експерименту полягає в тому, щоб зібрати докази від різних компаній, щоб спростувати думку про те, що це неможливо", — сказав Джон Бойс, старший економіст із ринку праці в CIPD. "Великий ризик полягає в тому, що 20-відсоткове скорочення годин вимагає 25-відсоткового збільшення продуктивності для підтримки стабільного обсягу виробництва".

Свіжі результати експерименту, опубліковані у Великій Британії, допомагають зробити економічне обґрунтування для чотириденного тижня. Дохід організації зріс на 35% порівняно з минулим роком та зріс на 1,4% під час випробування. Хоча вимірювати продуктивність у кількох компаніях складно, організації оцінили вплив чотириденного графіка як позитивний, набравши в середньому 7,5 балів за 10-бальною шкалою. Прогули співробітників скоротилися з 2 днів на місяць до 0,7, а плинність кадрів знизилася більш ніж на половину, хоча невелика вибірка та ширша динаміка ринку праці ускладнюють виділення ефекту випробування. Компанії оцінили загальний досвід на 8,3 балів із 10.

Екологічна консалтингова компанія Tyler Grange, яка після випробування прийняла на постійній основі чотириденний графік для своїх 100 співробітників, заявила, що коротший графік підвищив продуктивність більш ніж на одну п'яту та спричинив скорочення приблизно на 18 втрачених днів на місяць через хворобу. Співробітники також сказали, що додатковий день, проведений удома, допоміг їм скоротити витрати на догляд за дітьми та поїздки на роботу.

Переваги й недоліки

Після пандемії гнучкість щодо балансу між роботою та особистим життям стала необхідною для більшості компаній, щоб завоювати й утримати працівників на конкурентному ринку праці. Тепер деякі бачать у чотириденному робочому тижні нову зброю у боротьбі за таланти.

Кількість людей, які відправили свої резюме Тайлеру Грейнджу, майже подвоїлася після початку експерименту, незважаючи на відносно невелику кількість вакансій.

"Чотириденний тиждень — ключова стратегія для залучення та утримання співробітників", — йдеться у заяві організації.

Результати випробувань у Великій Британії показали, що співробітники некомерційних організацій і професійних служб продемонстрували більший приріст часу, що витрачається на фізичні вправи, тоді як будівельники побачили найбільші переваги щодо проблем зі сном та емоційним вигорянням.

Жінки особливо виграли від додаткового вихідного дня. У той час як обидві статі повідомили про кращі результати, жінки зазнали більшого підвищення задоволеності життям і роботою. Це також змінює динаміку домогосподарств, оскільки чоловіки повідомляють, що вони беруть на себе більше догляду за дітьми та роботи по дому, хоча частка чоловіків, як і раніше, не становить навіть 50%.

Тим не менш, коли справа доходить до зв'язку між відпрацьованими днями та гнучкістю, деякі скептично ставляться до того, що менше означає більше.

"Ви втрачаєте гнучкість через чотири дні", — сказав Метью Краммак, головний виконавчий директор Domestic & General, яка надає послуги зі страхування та ремонту побутової техніки. "Наша думка така, що на п'ятий день неминуче щось спливе, і вам доведеться працювати".

Натомість компанія Краммака вважала за краще прийняти повністю гнучку робочу модель після пандемії, яка, по суті, залишає рішення про повернення в офіс повністю на розсуд співробітників.

За даними CIPD, компанії, які бажають перейти на чотириденний тиждень, також зіштовхнуться з іншими практичними проблемами, наприклад, чи варто підвищувати заробітну плату 25% робочої сили Великої Британії, яка вже працює чотири дні на тиждень чи менше.

"Експеримент, ймовірно, вважатиметься успішним, якщо точні показники, такі як продуктивність і дохід, збережуться, а також інші показники, такі як благополуччя. Зрештою, підприємства мало що втрачають від проб та експериментів", — сказав Бойс із CIPD.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені підбили підсумки шестимісячного випробування і дійшли висновку, що чотириденний робочий тиждень має незаперечні переваги.

Також повідомлялося, що вчені назвали простий спосіб мінімізувати шкоду від сидячої роботи.