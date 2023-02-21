Добі вільний! Чотириденний робочий тиждень робить людей щасливішими та продуктивнішими

Вчені підбили підсумки шестимісячного випробування і дійшли висновку, що чотириденний робочий тиждень має незаперечні переваги.

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Пів року тому, у червні 2022 року, у Великій Британії стартував піврічний випробувальний режим чотириденного робочого тижня. У дослідженні взяли участь 61 британська компанія, пише IFL Science.

Під час експерименту співробітники скоротили робочий час на 20% без зміни заробітної плати, а компанії відстежували продуктивність співробітників. Через шість місяців експерименту дослідники готові підбити підсумки. Проаналізувавши дані, вони виявили, що за час експерименту значно покращилося самопочуття співробітників, також підвищилося утримання співробітників і загалом знизилася кількість захворювань за цей період. Однак найдивовижнішим виявилося те, що це сталося без шкоди для підсумкового прибутку компаній.

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Зазначимо, що дослідження проходило під керівництвом групи вчених Кембриджського університету, Бостонського коледжу та аналітичного центру Autonomy. Загалом у ньому взяли участь майже 3 тисячі осіб, які працюють у широкому діапазоні галузей, зокрема в IT, сфері фінансових послуг, охорони здоров'я та продуктових магазинів.

Дослідники зазначають, що вже на середині випробування багато компаній повідомили про позитивні проміжні результати. До речі, Великобританія не єдина країна, в якій було проведено такі пілотні проєкти. Раніше такі експерименти також провели в Північній Америці та Ірландії — звіти також виявилися оптимістичними.

Вчені зазначають, що на сьогодні це дослідження є одним з найбільш повних, воно також включає інтерв'ю з керівниками компаній та їх співробітниками. За словами доктора Девіда Фрейна з Кембриджського університету, цей експериментальний метод дозволив дослідникам вийти за межі звичайного опитування та докладно вивчити, як воно може працювати безпосередньо на місцях у компаніях.

Результати дослідження свідчать про те, що порівняно з початком випробування 71% співробітників повідомили про нижчий рівень вигоряння за чотириденний робочий тиждень, а 39% співробітників заявили, що їхній рівень стресу знизився. Крім того, співробітники повідомили про покращення балансу між роботою та особистим життям:

62% вважають, що їм легше поєднувати роботу із спілкуванням;

60% почуваються краще, поєднуючи роботу та обов'язки з догляду.

І навіть це ще не все, керівники компаній також заявили про те, що й виторг фактично трохи збільшився під час випробування — в середньому на 1,4%. В результаті дослідники зробили висновок, що зміни у графіку, мабуть, не шкодять і компаніям.

Зазначимо, що 92% компаній, які взяли участь в експерименті, висловили готовність продовжити програму, а 18 з них взагалі підтвердили, що ці зміни тепер стануть постійними.

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