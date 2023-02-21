Добби свободен! Четырехдневная рабочая неделя делает людей счастливее и продуктивнее

Ученые подвели итоги шестимесячного испытания и пришли к выводу, что четырехдневная рабочая неделя имеет неоспоримые преимущества.

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Полгода назад, в июне 2022 года, в Великобритании стартовал полугодичный испытательный режим четырехдневной рабочей недели. В исследовании приняли участие 61 британская компания, пишет IFL Science.

Во время эксперимента сотрудникам сократили рабочее время на 20% без изменения заработной платы, а компании отслеживали производительность сотрудников. Спустя 6 месяцев эксперимента исследователи наконец-то готовы подвести итоги. Проанализировав данные они обнаружили, что за время эксперимента значительно улучшилось самочувствие сотрудников, также повысилось удержание сотрудников и в целом снизилось количество заболеваний за этот период. Однако самым удивительным оказалось то, что все это произошло без ущерба для итоговой прибыли компаний.

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Отметим, что исследование проходило под руководством группы ученых их Кембриджского университета, Бостонского колледжа и аналитического центра Autonomy. В общей сложности в нем приняли участие почти 3 тысячи человек, работающих в обширном диапазоне отраслей, в том числе работающих в IT, сфере финансовых услуг, здравоохранения и продуктовых магазинов.

Исследователи отмечают, что уже на середине испытания многие компании сообщили о положительных промежуточных результатах. К слову, Великобритания не единственная страна, в которой были проведены подобные пилотные проекты. Ранее подобные эксперименты также были проведены в Северной Америке и Ирландии — отчеты также оказались оптимистичными.

Ученые отмечают, что на сегодняшний день данное исследование является одним из наиболее полных, оно также включает в себя интервью с руководителями компаний и их сотрудниками. По словам доктора Дэвида Фрейна из Кембриджского университета, этот экспериментальный метод позволил исследователям выйти за рамки обычного опроса и подробно изучить, как оно может работать непосредственно на местах — в компаниях.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что по сравнению с началом испытания 71% сотрудников сообщили о более низком уровне выгорания при четырехдневной рабочей неделе, а 39% сотрудников заявили, что их уровень стресса снизился. Кроме того, сотрудники сообщили об улучшении баланса между работой и личной жизнью:

62% считают, что им легче совмещать работу с общением;

60% чувствуют себя лучше, совмещая работу и обязанности по уходу.

И даже это еще не все, руководители компаний также заявили о том, что и выручка фактически немного увеличилась во время испытания — в среднем на 1,4%. В результате исследователи сделали вывод, что изменения в графике, видимо, не вредят и компаниям.

Отметим, что 92% компаний, принявших участие в эксперименте, выразили готовность продолжить программу, а 18 из них и вовсе подтвердили, что эти изменения теперь станут постоянными.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали привычки, которые улучшат нашу жизнь.