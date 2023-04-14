Ще одне очко на користь чотириденного робочого тижня: навіть коротка перерва покращує здоров'я

Дослідники зосередилися на вивченні користі для здоров'я від відпустки — виявилося, що вона поширюється навіть на короткі перерви на три дні.

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Пандемія коронавірусу показала людству, що гнучкий графік — дійсність, якої реально досягнути, і дала нове життя дискусії про перехід на чотириденний робочий тиждень, пише New Atlas.

Оскільки багато компаній у різних куточках світу тепер розглядають можливість переходу на систему "100-80-100", яка передбачає, що співробітники отримують 100% зарплати за 80% робочого часу в обмін на 100% продуктивності. Простими словами, вони виконують той самий обсяг роботи за ту ж плату, але працюють чотири дні замість п'яти.

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Прихильники цієї робочої моделі запевняють, що подібний графік лише підвищує мотивацію та продуктивність співробітників, а також зростає їхня задоволеність роботою. Воно і зрозуміло, адже стандартний робочий день дорослої людини в середньому займає половину часу, коли вона не спить. А якщо додати до цієї цифри інші справи, такі як приготування обіду, прибирання, турбота про дітей, зустрічі тощо — часу на відпочинок майже не залишається.

У новому дослідженні вчені з Університету Південної Австралії зосередилися вивчення того, як відпустка впливає здоров'я людини. Тепер вчені вважають, що користь для здоров'я від відпустки може бути застосована навіть до моделі чотириденного робочого тижня. У дослідженні вчені використовували раніше зібрані дані 308 дорослих австралійців, за якими спостерігали протягом 13 місяців щодня.

Дослідники використали дані спостережень за об'єктивними змінами у руховій поведінці учасників до, під час та після відпустки. Результати дослідження свідчать, що протягом всього періоду спостереження реципієнти в середньому брали 2 або 3 відпустки, кожен близько 12 днів.

Найбільш поширеними видами відпочинку виявилися:

35% відпочинок на свіжому повітрі;

31% сімейні/громадські заходи;

17% відпочинок та релаксація;

17% заняття, не пов'язані з відпочинком (піклування про інших, ремонт тощо).

Дослідники виявили, що під час відпочинку реципієнти ведуть здоровіший спосіб життя. За словами провідного автора дослідження Тая Фергюсона, результати свідчать, що:

на 13% збільшується щоденна фізична активність;

на 5% скорочується тривалість сидячого способу життя (на 29 хвилин);

на 4% збільшується тривалість сну (на 21 хвилину).

Вчені виявили, що зміни були більш вираженими, коли відпустка тривала від 4 днів до двох тижнів, проте навіть коротка перерва від роботи в три дні позитивно впливала на здоров'я людини.

Дослідники вважають, що результати їх дослідження можуть стати ще одним додатковим очком на користь переходу на чотириденний робочий тиждень, оскільки дослідження показують, що мотивація та продуктивність співробітників лише зросте, а триденний короткий відпочинок піде лише на користь їхньому здоров'ю, як психічному, так і фізичного.

Раніше Фокус писав про те, що експеримент із чотириденним робочим тижнем призвів до несподіваних результатів.