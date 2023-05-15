Земле грозит одна магнитная буря и пять астероидов: какой будет космическая погода на этой неделе

Фокус собрал космические события, которые должны произойти на этой неделе.

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Прогнозисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) говорят, что корональный выброс массы (CME) от нашего Солнца может ударить по магнитному полю Земли уже 16 мая.

Согласно отчету, относительно слабый и медленно движущийся выброс корональной массы отправился в космос 12 мая. Это произошло в результате извержения солнечной нити магнетизма в южном полушарии Солнца.

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Выброс корональной массы может стать причиной геомагнитной бури класса G1 на Земле. Отметим, что бури класса G1 классифицируются как незначительные магнитные бури, тем не менее они могут вызывать слабые колебания электросети и полярные сияния.

В течение последних 24-х часов солнечная активность была низкой, согласно данным NOAA. На свежих изображениях Солнца видны семь пронумерованных солнечных пятен, где одно из них является новым. Именно в этой области на звезде сейчас происходит наибольшее количество вспышек. По мнению экспертов, пятно AR3305 может стать источником солнечных вспышек в ближайшее время.

Пронумерованные солнечные пятна Фото: SDO/HMI

Магнитные бури на этой неделе

Исходя из полученных данных об активности Солнца, на этой неделе геомагнитные условия на Земле будут варьироваться от спокойных с индексом Kp0-2 до нестабильных с индексом Kp3. Он выражается в пределах от 0 до 9, а также обновляется каждые три часа.

Также ожидается, что в ближайшие дни солнечные ветры останутся на слегка повышенном уровне. Скорость солнечного ветра в настоящее время составляет около 490 км/с.

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Что пролетит мимо Земли на этой неделе

Согласно прогнозам NASA, на этой неделе мимо нашей планеты должно пронестись пять астероидов разной величины.

Так, 15 мая мимо Земли пролетит астероид 2023 JL1 размером с автобус (12 м). Он подойдет к Земле на 2,5 млн км. На следующий день, 16 мая, мимо нашей планеты пролетит астероид 2023 JO1. Его размеры сравнимы с небольшим домом – 14 метров. Подойдет он к Земле на 2,9 млн км.

Также 16 мая к нашей планете приблизится самый крупный на этой неделе астероид 2023 JD2. Его размер сравним с самолетом и составляет 61 метр. Он приблизится к планете на 5,6 млн км.

Орбита самого крупного на этой неделе астероида Фото: NASA

Астероид 2023 JS1 пролетит мимо Земли 17 мая и его размер будет сравним с пассажирским автобусом (12 м). Он подойдет к Земле на 2,1 млн км.

И самый маленький на этой неделе астероид 2023 HG11 пролетит мимо Земли 20 мая. Его размер составляет всего 7 метров. Он подойдет к планете на 4,5 млн км.

Отметим, что среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 385 тыс. км.