Большой риск травм. Эксперты предупреждают об опасности высоких кроссовок

Вывихи лодыжек и растяжение – это невероятно болезненные и коварные спутники нашей жизни. Правильная обувь, а особенно правильный подход к ее выбору могут стать незаменимым щитом, защищающим наш опорно-двигательный аппарат от подобных травм.

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Представьте себе: спортсмен на корте, делает идеальный бросок, как вдруг его лодыжка вывихивается и растягивается. Растяжение лодыжки — слишком распространенное явление в таких видах спорта, как волейбол, баскетбол и футбол, где прыжки, приземления и быстрая смена направления являются частью игры. Такие вывихи могут быть болезненными, изнурительными и даже способны привести к долгосрочным проблемам с голеностопом. Если у вас уже было растяжение лодыжки, то в будущем вы с большей вероятностью снова подвергнете ее растяжению, пишет Science Alert.

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Как же предотвратить эту катастрофу с лодыжками? Многие люди предпочитают обувь с высоким верхом, который обхватывает лодыжку. Но вот вопрос на миллион долларов: действительно ли высокие кроссовки снижают риск растяжения связок?

Что ж, исследования говорят свое слово, и оно несколько неоднозначно. Ученые изучают эту тему уже некоторое время, но результаты немного запутаны. В разных исследованиях используются разные методы, измерения и определения того, что такое "обувь с высоким верхом". Некоторые утверждают, что разница в высоте между высокими и низкими топами составляет от скромных 4,3 сантиметров до заоблачных 8,5 сантиметров. Это довольно большой диапазон. Но несмотря на путаницу, в настоящее время в мире исследований существует консенсус в отношении того, что высокие кроссы не так эффективны в снижении риска вывиха, как мы могли бы надеяться. На самом деле, в некоторых случаях они даже повышают вероятность вывихов лодыжки.

Похоже, что проблема связана с тем, как высокие кроссовки влияют на мышцы наших ног и лодыжек. Хотя высокая обувь обеспечивают устойчивость, когда вы стоите на месте и получаете удары сбоку, они могут изменить работу мышц и координацию при движении. Это изменение в работе, особенно наружных мышц ног, может ослабить стабилизацию голеностопа, делая вас более восприимчивым к вывихам. Не совсем то, на что вы подписались, верно?

И это еще не все — есть данные, свидетельствующие о том, что высокие кроссовки также могут ухудшить спортивные результаты. Высота прыжка может пострадать, а дополнительная амортизация может создать нагрузку на другие части тела. Таким образом, это двойной удар: повышенный риск травм и потенциальное снижение спортивных результатов.

Но не стоит сильно переживать. Всегда есть альтернативные варианты. Хотя внешняя поддержка, такая как ленты и брейсы, может быть эффективной, она лучше всего работает в сочетании с профилактическими программами упражнений. Однако настоящим MVP здесь является выбор обуви. Посадка и функциональность — важнейшие факторы, которые необходимо учитывать при выборе.

Вот поразительная статистика: около 70 процентов людей щеголяют в плохо сидящей обуви. Дамы, остерегайтесь узких туфель, а джентльмены, не выбирайте слишком длинную обувь. Неправильный подбор может привести к падениям, повышению риска остеоартрита и нарушению функции стопы как у взрослых, так и у детей. Давайте сделаем шаг в правильном направлении и позаботимся о том, чтобы наша обувь сидела правильно.

В конце концов, главное — найти идеальное сочетание формы и функциональности. Ваши лодыжки и весь организм в целом будут вам благодарны. Так что, неважно, играете ли вы в баскетбол или идете к победному голу, не забывайте тщательно выбирать подходящую обувь, потому что растяжение лодыжки — это не повод для смеха.

Ранее Фокус писал про другие возможные причины возникновения растяжений голеностопа. Не всегда виновата обувь или неуклюжесть.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.