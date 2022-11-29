Неуклюжесть ни при чем. Ученые объяснили, почему люди постоянно травмируют лодыжки

В определенной степени растяжение надпяточно-берцового сустава сопровождает активный образ жизни.

Related video

Многие страдают от растяжения сустава на ноге. Часто одно растяжение может привести к последующим. В исследовании, которое опубликовало ScienceAlert, говорится о причинах этой травмы и как ее избежать.

Достаточно активные люди, занимающиеся спортом, могут чаще получить растяжение надпятно-берцового сустава (одно на 1 тыс. ч тренировки). Со своей стороны у женщин подобная травма встречается чаще, если сравнить с мужчинами, а у детей риск появления больше в сравнении со взрослыми и подростками. В то же время занятия спортом в закрытых помещениях и на площадках наиболее рискованные.

Чаще травму вызывают растяжение или разрыв связок на внешней стороне сустава, когда он движется неправильно или неестественно. Согласно исследованию, если у человека оно раньше уже возникало, то с большей вероятностью это может повториться в будущем, ведь вывих нарушает структурную целостность связок и сенсомоторную функцию, что, возможно, ухудшает способность человека избегать травмоопасных ситуаций. К тому же это может перерасти в так называемую хроническую нестабильность надпяточно-берцового сустава, что со своей стороны будет иметь негативные последствия для здоровья, включая снижение качества жизни и ранний остеоартрит.

Также исследования показывают, что люди, растягивающие надпяточно-берцовый сустав, могут с большей вероятностью получить травмы других суставов на той же или даже на противоположной ноге. Это связано с огромной способностью мозга к постоянной адаптации. Как длительный постельный режим или длительное влияние микрогравитации у космонавтов может повлечь за собой изменения в мозге и способности двигаться так и, вероятно, наш мозг подсознательно адаптируется после травмы, проявляющейся, например, в хромоте или незначительном изменении манеры походки. Или вы подсознательно не хотите нагружать этот сустав из-за страха повторного растяжения связок.

Как можно снизить риск повторного растяжения связок?

В этом случае лучше обратиться к физиотерапевту. Однако можно также защищать сустав во время активности и тренировок, правильно натягивая фиксирующий бандаж (не эластичный бинт). А еще заниматься упражнениями на проприоцепцию и балансировку. Например:

балансируйте поочередно на каждой ноге, одновременно бросая мяч о стенку и ловя его;

балансируйте на балансборде 3-5 мин каждый день.

Эти упражнения помогут укрепить мышцы и связки надпяточно-берцового сустава.