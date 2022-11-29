Незграбність ні до чого. Вчені пояснили, чому люди постійно травмують кісточки

Певною мірою розтягування надп'ятково-гомілкового суглоба супроводжує активний спосіб життя.

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Багато хто страждає від розтягування суглоба на нозі. Часто одне розтягування може призвести до наступних. У дослідженні, яке опублікувало ScienceAlert, йдеться про причини цієї травми та як її уникнути.

Досить активні люди, які займаються спортом, можуть частіше отримати розтягування надп'ятно-гомілкового суглоба (одне на 1 тис. год тренування). Зі свого боку, у жінок така травма зустрічається частіше, якщо порівняти з чоловіками, а у дітей ризик появи більший у порівнянні з дорослими та підлітками. Водночас заняття спортом у закритих приміщеннях та на майданчиках найризикованіші.

Найчастіше травму спричиняють розтягнення чи розрив зв'язок на зовнішній стороні суглоба, коли він рухається неправильно чи неприродно. Згідно з дослідженням, якщо у людини воно раніше вже виникало, то з більшою ймовірністю це може повторитися в майбутньому, адже вивих порушує структурну цілісність зв'язок та сенсомоторну функцію, що, можливо, погіршує здатність людини уникати травмонебезпечних ситуацій. До того ж це може перерости в так звану хронічну нестабільність надп'ятково-гомілкового суглоба, що зі свого боку матиме негативні наслідки для здоров'я, включаючи зниження якості життя та ранній остеоартрит.

Також дослідження показують, що люди, що розтягують надп'ятково-гомілковий суглоб, можуть з більшою ймовірністю отримати травми інших суглобів на тій самій або навіть на протилежній нозі. Це пов'язано з величезної здатністю мозку до постійної адаптації. Як тривалий постільний режим або тривалий вплив мікрогравітації у космонавтів може спричинити зміни в мозку та здатності рухатися, ймовірно, наш мозок підсвідомо адаптується після травми, що проявляється, наприклад, у кульгавості або незначній зміні манери ходи. Або ви підсвідомо не хочете навантажувати цей суглоб через страх повторного розтягування зв'язок.

Як знизити ризик повторного розтягування зв'язок?

І тут краще звернутися до фізіотерапевта. Однак можна також захищати суглоб під час активності та тренувань, правильно натягуючи фіксувальний бандаж (не еластичний бинт). А ще займатися вправами на пропріоцепцію та балансування. Наприклад:

балансуйте по черзі на кожній нозі, одночасно кидаючи м'яч об стінку та ловлячи його;

балансуйте на балансборді 3-5 хв щодня.

Ці вправи допоможуть зміцнити м'язи та зв'язки надп'ятково-гомілкового суглоба.