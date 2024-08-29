Врізалася в бетон і стала "дибки": нардеп Копитін потрапив у ДТП, — ЗМІ (фото)

Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado, у якому міг перебувати нардеп Ігор Копитін, врізався у бетонну огорожу, розповіли журналісти. Двоє чоловіків, які були в кабіні, дістали важкі травми і перебувають у лікарні.

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Народний депутат, член комітету з нацбезпеки Верховної Ради Ігор Копитін потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), яка сталася неподалік від Білої Церкви на Київщині. У кабіні авто перебувало двоє осіб — нардеп та його водій. Обидва з важкими травмами доправлені до найближчої лікарні. Про деталі надзвичайної події розповіли на "Українській правді".

Журналісти отримали інформацію про ДТП від неназваних джерел у правоохоронних органах. Джерела повідомили, що аварія сталася 28 серпня о 23:31. Місце автотрощі — 78-й кілометр траси М-04 Одеса-Київ. Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado їхав у бік столиці і з невідомих причин на великій швидкості врізався у бетонну огорожу. В результат дістали травми двоє чоловіків, які перебували у салоні. Один з них — нардеп Копитін. Згідно з даними співрозмовників журналістів, він зазнав травму черепа, перелами кісток, інші пошкодження. Інший фігурант ДТП, водій, має схожий набір травм — перелами, забій внутрішніх органів, струс мозку, перелам хребта тощо. Обох доправили до лікарні №2 у Білій Церкві, ідеться у статті "УП".

Джерела у поліції надали "УП" фото з місця ДТП. Бачимо, що автомобіль від удару перевернуло. Також помітно пошкодження кабіни та інших частин машини.

ДТП в Україні - місце ДТП з Копитіним Фото: Українська правда ДТП в Україні - місце ДТП з Копитіним і автомобіль, який перевернувся Фото: Українська правда

Також є фото документів, які, ймовірно, знайшли у одного з постраждалих. Фото дійсно начебто належать Копитіну: це посвідчення народного депутата і тимчасова перепустка на його ж ім'я.

ДТП в Україні - документи Копитіна Фото: Українська правда

На іншому фото бачимо автомобіль, який після удару об бетонну огорожу став "дибки". На цьому кадрі можна розгледіти частину номера — "АЕ 2203 О". Зауважмо, що він не відповідає інформації журналістів про те, що номер машини, яка потрапила у ДТП — КА 3573 МС. Водночас на порталі "АвтоНомера" дійсно можна відшукати TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 з такими даними (зареєстрована у Києві, 2020 р. в.).

ДТП в Україні - автомобіль Копитіна, який перевернувся під Києвом Фото: Українська правда ДТП в Україні - що відомо про автомобіль Toyota Land Cruiser Prado Фото: Скриншот

На сторінці Facebook парламентаря поки що немає коментарів щодо можливого ДТП. Навпаки, о 12:00 там з'явився допис про вшанування пам'яті загиблих захисників та захисниць. Патрульна поліція Київської області також не підтвердила надзвичайну подію.

Ігор Копитін — народний депутат фракції "Слуга народу", член комітету з національної безпеки, здобув освіту у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, займався обслуговуванням літаків та вертольотів. Фокус публікував коментарі парламентаря щодо деяких питань. Наприклад, у березні 2024 року Копитін висловився щодо можливості бронювання від мобілізації після сплати 35 тис. грн.

Нагадуємо, 1 серпня сталось ДТП у Польщі, під час якого автобус з українцями врізався у автомобіль. У липні автобус з дітьми перевернувся на Рівненщині: загинули 14 осіб.