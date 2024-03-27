Бронювання за 35 тисяч: у Раді думають про нові правки законопроєкту про мобілізацію

Якщо народний депутат вважає доречним бронювання від мобілізації при сплаті певної суми грошей, то він може повторно внести свою ідею на розгляд Верховної Ради.

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У Верховній Раді поки що відхилили правки до законопроєкту про мобілізацію про можливість бронювання від призову за гроші. Однак подібна пропозиція може з'явитись повторно. Про те, у якому випадку парламентарі отримають шанс підтримати чи відхилити можливість так званого "економічного бронювання", член комітету з нацбезпеки Ігор Копитін розповів у коментарі порталу Liga.net.

Копитін пояснив, що правки про бронювання за гроші нардепи розглядали 25 березня і повністю відхилили. Головним аргументом "проти" була думка, що у такому випадку немає принципу справедливості. Окремі громадяни, які отримують певну заробітну плату і роблять певні відрахування, відтепер не отримають бронювання від мобілізації. В іншому випадку, заявив політик, це була б "війна для бідних".

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Однак є можливість повернути цю пропозицію на розгляд парламентарів, — зауважив нардеп. Такий шанс з'явиться під час другого читання. Народний обранець, який наполягає на "бронюванні за гроші", може особисто внеси таку правку на розгляду залу.

"Можливо, у сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих правок зможуть ініціювати їх врахування", — пояснив Копитін.

Бронювання від мобілізації — деталі

Зазначимо, у лютому-березні 2024 року стало відомо про два варіанти бронювання від мобілізації за гроші, які розглядаються в парламенті.

Згідно з першим варіантом, який пропонували у Раді, громадянин міг вносити щомісячний "воєнний збір" у розмірі 20 тис. грн і таким чином уникнути отримання повістки до Терцентру комплектування і подальшої підготовки у навчальному центру ЗСУ.

Згідно з другим варіантом, який пропонував Кабінет Міністрів, громадяни, які отримують заробітну плату вищу 35 тис. грн, автоматично отримували бронювання.

Питання бронювання прокоментував нардеп Дмитро Наталуха, який очолює комітет з питань економічного розвитку. З його слів, подібне нововведення принесло б українському бюджету додаткових 200 млрд грн протягом року. Серед пропозицій, які розглядали парламентарі, була також можливість бронювання фізичних осіб підприємців — обговорювали варіант сплати від 5 до 40 тис. грн. Крім того, Фокус з'ясував, хто мав шанс уникнути мобілізації, бо має високу зарплату.

Тим часом 21 березня стало відомо про ухвалення закону №10313, який стосувався соціального захисту військових, але також зачепив поняття "обмежено придатний". Закон вносить правки у текст низки інших документів — в них тепер не буде згадуватись, що військовозобов'язаний може мати "обмежену придатність" для війська. Усі, хто мав раніше отримав такий статус, тепер повинні повторно пройти військово-лікарську комісію.

Нагадуємо, нардеп Роман Костенко розповів, коли саме можна очікувати другого читання законопроєкту 10449 про мобілізацію та військову службу. Юрист пояснив, який розмір штрафу для українців, які один та більше разів зігнорували повістку в ТЦК.