Машина врезалась в бетон и стала "дыбом": нардеп Копытин попал в ДТП, — СМИ (фото)

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором мог находиться нардеп Игорь Копытин, врезался в бетонное ограждение, рассказали журналисты. Двое мужчин, которые были в кабине, получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

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Народный депутат, член комитета по нацбезопасности Верховной Рады Игорь Копытин попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое произошло неподалеку от Белой Церкви Киевской области. В кабине авто находилось два человека — нардеп и его водитель. Оба с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую больницу. О деталях чрезвычайного происшествия рассказали на "Украинской правде".

Журналисты получили информацию о ДТП от неназванных источников в правоохранительных органах. Источники сообщили, что авария произошла 28 августа в 23:31. Место катастрофы — 78-й километр трассы М-04 Одесса-Киев. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado ехал в сторону столицы и по неизвестным причинам на большой скорости врезался в бетонное ограждение. В результате получили травмы двое мужчин, которые находились в кабине. Один из них — нардеп Копытин. Согласно данным собеседников журналистов, он получил травму черепа, переломы костей, другие повреждения. Другой фигурант ДТП, водитель, имеет похожий набор травм — переломы, ушиб внутренних органов, сотрясение мозга, перелом позвоночника и тому подобное. Оба доставлены в больницу №2 в Белой Церкви, говорится в статье "УП".

Источники в полиции предоставили "УП" фото с места ДТП. Видим, что автомобиль от удара перевернуло. Также заметно повреждение кабины и других частей машины.

ДТП в Украине — место ДТП с Копытиным — место ДТП с Копытиным Фото: Украинская правда ДТП в Украине — место ДТП с Копытиным и автомобиль, который перевернулся Фото: Украинская правда

Также есть фото документов, которые, вероятно, нашли у одного из пострадавших. Фото действительно якобы принадлежат Копытину: это удостоверение народного депутата и временный пропуск на его же имя.

ДТП в Украине — документы Копытина Фото: Украинская правда

На другом фото видим автомобиль, который после удара о бетонное ограждение стал "дыбом". На этом кадре можно разглядеть часть номера — "АЕ 2203 О". Заметим, что он не соответствует информации журналистов о том, что номер машины, которая попала в ДТП — КА 3573 МС. При этом на портале "АвтоНомера" действительно можно отыскать TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 с такими данными (зарегистрирована в Киеве, 2020 г. в.).

ДТП в Украине — автомобиль Копытина, который перевернулся под Киевом Фото: Украинская правда ДТП в Украине — что известно об автомобиле Toyota Land Cruiser Prado Фото: Скриншот

На странице Facebook парламентария пока нет комментариев относительно возможного ДТП. Напротив, в 12:00 там появилось сообщение о чествовании памяти погибших защитников и защитниц. Патрульная полиция Киевской области также не подтвердила чрезвычайное происшествие.

Игорь Копытин — народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета по национальной безопасности, получил образование в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, занимался обслуживанием самолетов и вертолетов. Фокус публиковал комментарии парламентария по некоторым вопросам. Например, в марте 2024 года Копытин высказался о возможности бронирования от мобилизации после уплаты 35 тыс. грн.

Напоминаем, 1 августа произошло ДТП в Польше, во время которого автобус с украинцами врезался в автомобиль. В июле автобус с детьми перевернулся в Ровенской области: погибли 14 человек.