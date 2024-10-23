Іванка Трамп розкрила секрет своєї стрункої фігури (відео)

Дочка колишнього президента США продемонструвала струнку фігуру і розповіла про свої силові тренування.

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Старша дочка 45-го президента США Дональда Трампа Іванка розкрила свої фітнес-секрети, які підтримують її у відмінній фізичній формі. Відповідне відео вона опублікувала 23 жовтня на своїй сторінці в Instagram.

Іванка розповіла шанувальникам про свою програму фітнес-тренувань і поділилася п'ятьма вправами, продемонструвавши присідання зі штангою, станову тягу, тягу TRX, тягу верхнього блоку і випади з гумкою. Вона навіть вказала ваги, які використовувала, і кількість повторень для кожного руху.

Дочка Трампа в ніжно-блакитному обтислому спортивному костюмі відточувала кожен рух як професіонал під ритм пісні Megan Thee Stallion "Mamushi". Іванка докладно розповіла про своє спортивне життя в підписі до фото, заявивши, що вона кардинально змінила своє життя після того, як замінила звичайні кардіо- і йога-заняття на силові тренування і силові навантаження. Вона також поділилася, що їй подобається розважатися, займаючись різними видами активного відпочинку, як-от піші походи, вейксерфінг і теніс.

"Як і багато жінок, я насамперед зосередилася на кардіо, йозі та пілатесі. Відтоді, як переїхала в Маямі, я переключилася на тренування з важкої атлетики... це допомогло мені наростити м'язи і змінити своє тіло так, як я не уявляла", — поділилася Іванка.

Дивлячись на її струнку фігуру, наполегливі заняття спортом приносять плоди, а шанувальники в коментарях дякують за те, що вона ділиться своїми секретами.

Раніше, 20 вересня, пластичні хірурги розповіли, що дочка Дональда Трампа могла змінити у своїй зовнішності.