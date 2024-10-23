Иванка Трамп раскрыла секрет своей стройной фигуры (видео)

Дочь бывшего президента США продемонстрировала стройную фигуру и рассказала о своих силовых тренировках.

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Старшая дочь 45-го президента США Дональда Трампа Иванка раскрыла свои фитнес-секреты, которые поддерживают ее в отличной физической форме. Соответствующее видео она опубликовала 23 октября на своей странице в Instagram.

Иванка рассказала поклонникам о своей программе фитнес тренировок и поделилась пятью упражнениями, продемонстрировав приседания со штангой, становую тягу, тягу TRX, тягу верхнего блока и выпады с резинкой. Она даже указала веса, которые использовала, и количество повторений для каждого движения.

Дочь Трампа в нежно-голубом облегающем спортивном костюме оттачивала каждое движение как профессионал под ритм песни Megan Thee Stallion "Mamushi". Иванка подробно рассказала о своей спортивной жизни в подписи к фото, заявив, что она кардинально изменила свою жизнь после того, как заменила обычные кардио- и йога-занятия на силовые тренировки и силовые нагрузки. Она также поделилась, что ей нравится развлекаться, занимаясь различными видами активного отдыха, такими как пешие походы, вейксерфинг и теннис.

"Как и многие женщины, я прежде всего сосредоточилась на кардио, йоге и пилатесе. С тех пор, как переехала в Майами, я переключилась на тренировки по тяжелой атлетике… это помогло мне нарастить мышцы и изменить свое тело так, как я не представляла", — поделилась Иванка.

Глядя на ее стройную фигуру, упорные занятия спортом приносят плоды, а поклонники в комментариях благодарят за то, что она делится своими секретами.

Ранее, 20 сентября, пластические хирурги рассказали, что дочь Дональда Трампа могла изменить в своей внешности.