С выпученными глазами и дьявольской улыбкой: детализированные МРТ-сканы плода до смерти напугали Сеть

Ужасающие снимки могут показаться кадрами фантастического фильма о пришельцах или демонах, но исследователи уверяют — они реальны.

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Эта история началась в 2021 году, именно тогда ужасающие МРТ-сканы впервые попали в Сеть и вызвали ажиотаж. Позже об этой истории все забыли, но теперь снимки вновь оказались в Сети и на этот раз не на шутку испугали общественность, пишет Daily Mail.

Глядя на кадры, легко подумать, что они взяты из какого-то голливудского научно-фантастического фильма о пришельцах, а быть может даже фильма ужасов. Однако исследователи непреклонны: увы, сканы подлинные — именно так выглядит человеческий младенец в утробе матери, если смотреть на него через МРТ.

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Отметим, что МРТ отличается от УЗИ и требуется лишь в том случае, если на то есть медицинские показания у матери или ребенка. Например, по данным сотрудников больницы Грейт-Ормонд-Стрит, МРТ может помочь выявить пороки развития шеи, грудной клетки, брюшной полости и позвоночника у малыша еще в утробе матери.

Сканы МРТ младенцев выглядят весьма пугающе Фото: Twitter

Однако МРТ предлагает ужасающе детализированные черно-белые изображения, которые порой ставят родителей в тупик. Если вы думали, что на скане МРТ малыш будет весьма очаровательным, увы, это не совсем соответствует действительности.

Впервые десятки сканов МРТ были слиты в Сеть в 2021 году, когда они были обнаружены в рамках проекта, поддерживаемого Гарвардской медицинской школой. С тех пор они время от времени всплывают вновь и вновь, не переставая удивлять людей.

Сканы МРТ младенцев выглядят весьма пугающе Фото: Twitter

По мнению одного из пользователей социальных сетей, МРТ не рекомендуется делать во время беременности, чтобы родители не испугались и не поняли, что "вынашивают демонов кошмаров". Другие сравнивают черно-белые снимки младенцев с кадрами фильмов Тима Бертона о пришельцах, а третьи и вовсе называют малышей не иначе как "отродьем дьявола".

Впрочем, пока одни травмированы просмотрами таких изображений, другие, похоже, находят их весьма забавными. Пользователи также предположили, что снимки на самом деле могут быть фейками, однако исследователи провели проверку и подтвердили их подлинность: минимум два из них были опубликованы Гарвардской медицинской школой.

Сканы МРТ младенцев выглядят весьма пугающе Фото: Twitter

Ученые рассказали, что МРТ использует магнитные поля и радиоволны для получения подробных изображений внутренней части тела. Наши глаза и мозг имеют более высокий уровень "сигнала" (радиоволн), а потому выглядят ярче и выделяются на изображениях. Другие части тела излучают более низкие уровни, а потому кажутся более темными.

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