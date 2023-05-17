Как ревет Пандо. Ученые записали звуки, издаваемые самым большим и древним существом на Земле

Этот организм представляет собой около 6 000 метрических тонн жизни и существует уже около 12 000 лет.

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Лес, также известный как Пандо, представляет собой одно дерево, состоящее из 47 000 стеблей, прорастающих из одной корневой системы и имеющих одну ДНК. В общей площади он занимает около 40 гектаров, располагается в Юте и постепенно превратился в массивные 6 000 метрических тонн жизни, пишет Science Alert.

По словам основателя Friends of Pando Лэнса Одитт, изначально идея записать "голос" Пандо начиналась как искусство, однако позже исследователи обнаружили в ней огромный потенциал для использования в науке. Исследователи отмечают, что фактически им удалось записать шепот одного из крупнейших и древнейших живых организмов на Земле.

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По словам Одитта, 12 000-летнему массивному организму, чье древовидные стебли достигают в высоту 24 метров, несомненно есть что рассказать планете. И теперь новые записи позволят нам услышать этот рассказ. Ученые полагают, что "шепот Пандо" может быть интересен не только с точки зрения искусства, но и с точки зрения науки. Исследователи уверены, что ветер, преобразованный в вибрацию и путешествующий по корневой системе Пандо, может пролить свет на работу обширной скрытой гидравлической системы самого большого организма в мире, не разрушая ее.

Для того чтобы записать голос Пандо, звукорежиссер Джефф Райс экспериментально поместил гидрофон в дупло у основания ветки и протянул вниз к корням дерева. Отметим, что гидрофонам для работы нужна не только вода, они также могут улавливать вибрации от таких поверхностей как корни. Однако Райс все равно не рассчитывал на многое, однако надев наушники, он был приятно удивлен — что-то действительно происходило, но звук был чрезвычайно тихим.

Райс отмечает, что во время грозы звук усилился и он услышал жуткий низкий рокот. Звукорежиссер предположил, что то, что он слышит в наушниках, это звук миллионов листьев Пандо, которые вибрируют на его стеблях, спускающийся по ветвям вниз, в землю.

Кроме того, гидрофон также уловил удары от постукивания по ветке на расстоянии около 27 метров, хотя этот звук не был слышен по воздуху на таком расстоянии. Теперь исследователи полагают, что это является подтверждением того, что корневая система Пандо взаимосвязана. Однако ученые считают, что потребуется разработка специальной экспериментальной установки, чтобы подтвердить, что звук в действительности не проходит через почву.

Одитт также надеется, что "рев Пандо" в дальнейшем можно использовать для создания карты корней Пандо. Кроме того, эту запись можно использовать для документации окружающей среды, так как она отображает местное биоразнообразие.

В ходе исследования звукорежиссер также записал листья, кору и окружающую экосистему Пандо. Все это в дальнейшем планируют использовать для дополнительных исследований движения воды, колоний насекомых, глубины корней и понимания того, как массивы ветвей связаны между собой.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейший в мире организм, проживший 10 тыс. лет, вот-вот распадется на кусочки.