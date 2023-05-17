Какие самые тяжелые органы в теле человека: ответ может удивить

Считается, что в теле человека находится 78 органов, но только некоторые из них являются рекордсменами по весу.

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Согласно нынешним научным представлениям, органом считается группа человеческих тканей, которые собраны вместе для выполнения одной или нескольких важных задач в организме человека. Ученые еще спорят о том, какие части тела можно считать органами, но больше всего в разных исследованиях указывается, что в теле человека находится 78 органов. Самыми главными среди них считают мозг и сердце. Все органы имеют разную форму, размер и вес. Какой же орган в теле человека имеет самый большой вес, то есть самый тяжелый? Издание Live Science собрало данные из разных исследований, чтобы составить рейтинг самых тяжелых человеческих органов. Кстати, ответ на вышеуказанный вопрос может удивить.

11 самых тяжелых органов в теле человека

Кожа

Ученые почти единогласно называют кожу самым тяжелым органом в теле человека Фото: telegraph.co.uk

Ученые почти единогласно называют кожу самым тяжелым органом в теле человека. Но разные исследования называют разное значение веса всей кожи на нашем теле. Одни ученые предполагают, что кожа весит суммарно примерно 3,6 кг, в то время как другие говорят, что ее вес составляет примерно 16% от веса человека. То есть, если взять человека весом в 77 кг, то вес его кожи будет равен примерно 12,3 кг.

Откуда берется разница в расчетах? Дело в том, что одни ученые учитывают вес слоя жировой ткани, а другие считают, что этот слой является отдельным органом. Многие ученые считают, что на самом деле вес всей кожи человека составляет примерно 6% от общей массы его тела. Поэтому, зная свой вес, можете вычислить, сколько весит ваша кожа.

Печень

Печень расположена над желудком и под мышцей под легкими, называемой диафрагмой. С ее помощью организм перерабатывает вредные вещества, она помогает переваривать пищу и выполняет другие важные функции. По словам ученых, в печени всегда находится примерно пол-литра крови. Что касается веса этого органа, то по оценкам он варьируется от 1,4 до 1,6 кг и таким образом печень является вторым самым тяжелым органом у человека.

Мозг

Мозг отвечает за работу всего организма, а потому его можно считать одним из важнейших органов в нашем теле Фото: New Atlas

Мозг отвечает за работу всего организма, а потому его можно считать одним из важнейших органов в нашем теле. Ученые считают, что вес мозга зависит от пола и возраста человека. Например, у мужчин в возрасте 20 лет вес мозга составляет 1,4 кг, а уже к 65 годам вес этого органа уменьшается до 1,3 кг. Некоторые ученые считают, что мозг женщин на 10% более легкий, в то время как другие считают, что он всего на 100 грамм легче мужского. Также исследования показывают, что мозг человека составляет примерно 2% от общей массы тела.

Легкие

Этот жизненно важный орган, состоящий из двух частей, правого и левого легкого, является одним из самых тяжелых в организме человека. По словам ученых, у взрослых мужчин легкие весят немного больше, чем у взрослых женщин. Тем не менее средний вес этого органа составляет примерно 600 грамм. При этом левое легкое всегда весит примерно на 40 грамм меньше. Кстати, у новорожденного ребенка легкие весят в среднем не более 40 грамм.

Бедренная кость

Скелет человека – это группа органов, объединенная в одну систему, выполняющая определенные функции. По словам ученых, вес всего скелета может составлять примерно 15% от веса всего тела. В основном скелет взрослого человека состоит из 206 костей, но бывают исключения. Но именно бедренная кость, расположенная межу бедром и коленом, является самой тяжелой в скелете. Ее вес оценивают в пределах от 380 до 400 грамм, но более точно значение зависит от пола, возраста и состояния здоровья человека.

Сердце

Сердце — это жизненно важный орган, которые занимается перекачиванием крови по телу. Мышцы, которые приводят в действие сердцебиение, составляют большую часть веса сердца. По словам ученых, сердце у взрослых мужчин весит примерно от 280 до 340 грамм, а у взрослых женщин – от 230 до 280 грамм.

Сердце — это жизненно важный орган, которые занимается перекачиванием крови по телу Фото: ScienceAlert

Почки

Благодаря работе почек из организма выводятся разные вредные вещества и продукты жизнедеятельности человека. Этот жизненно важный орган имеет вес от 125 до 170 грамм у мужчин, а у женщин почки весят от 115 до 155 грамм. Здесь речь идет о взрослых людях.

Селезенка

Селезенка расположена рядом с поджелудочной железой и является важным органом иммунной системы человека. Она удаляет старые и поврежденные эритроциты из кровотока и вырабатывает антитела, которые помогают бороться с болезнями. В среднем селезенка у взрослых людей весит 150 грамм.

Поджелудочная железа

Этот орган входит в состав пищеварительной системы, помогает усваивать питательные вещества из переваренной пищи, а также регулирует уровень сахара в крови. В основном у взрослых людей вес селезенки составляет от 60 до 100 грамм, но у некоторых людей он может достигать 180 грамм.

Щитовидная железа

Щитовидная железа расположена на шее и играет важную роль в регулировании использования энергии в организме Фото: Live Science

Этот орган, расположенный на шее, играет важную роль в регулировании использования энергии в организме. Обычно щитовидная железа весит не более 30 грамм, но у женщин во время беременности и менструации она немного увеличивается и соответственно становится немного тяжелее. По словам ученых, некоторые болезни, связанные со щитовидной железой, также приводят к ее увеличению.

Предстательная железа или простата

Предстательная железа вырабатывает щелочную жидкость, которая является основным компонентом спермы и конечно же этот орган есть только у мужчин. Сама по себе простата небольшая, похожая на размер грецкого ореха, но этот орган является одним из самых тяжелых в организме мужчин. В среднем простата весит примерно 25 грамм, но иногда ее вес может увеличится до 80 грамм.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили редкий ген, который дает надежду на излечение от болезни Альцгеймера. Это заболевание мозга может оказаться не таким уж непобедимым, как считалось раньше.