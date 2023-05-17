Які найважчі органи в тілі людини: відповідь може здивувати

Вважається, що у тілі людини знаходиться 78 органів, але лише деякі з них є рекордсменами за вагою.

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Згідно з нинішніми науковими уявленнями, органом вважається група людських тканин, які зібрані разом для виконання однієї чи кількох важливих завдань в організмі людини. Вчені ще сперечаються про те, які частини тіла можна вважати органами, але найбільше в різних дослідженнях зазначається, що в тілі людини є 78 органів. Найголовнішими серед них вважають мозок та серце. Усі органи мають різну форму, розмір та вагу. Який же орган у тілі людини має найбільшу вагу, тобто найважчий? Видання Live Science зібрало дані з різних досліджень, щоб скласти рейтинг найважчих людських органів. До речі, відповідь на вищезгадане питання може здивувати.

11 найважчих органів у тілі людини

Шкіра

Вчені майже одноголосно називають шкіру найважчим органом у тілі людини Фото: telegraph.co.uk

Вчені майже одноголосно називають шкіру найважчим органом у тілі людини. Але різні дослідження називають різне значення ваги шкіри на нашому тілі. Одні вчені припускають, що шкіра важить приблизно 3,6 кг, в той час як інші кажуть, що її вага становить приблизно 16% від ваги людини. Тобто, якщо взяти людину вагою в 77 кг, то вага її шкіри дорівнюватиме приблизно 12,3 кг.

Звідки береться різниця у розрахунках? Справа в тому, що одні вчені враховують вагу шару жирової тканини, інші вважають, що цей шар є окремим органом. Багато вчених вважають, що насправді вага всієї шкіри людини становить приблизно 6% від загальної маси її тіла. Тому, знаючи свою вагу, можете визначити, скільки важить ваша шкіра.

Печінка

Печінка розташована над шлунком і під м'язом під легенями, що називається діафрагмою. З її допомогою організм переробляє шкідливі речовини, вона допомагає перетравлювати їжу та виконує інші важливі функції. За словами вчених, у печінці завжди знаходиться приблизно півлітра крові. Що стосується ваги цього органу, то за оцінками він варіюється від 1,4 до 1,6 кг і таким чином печінка є другим важким органом у людини.

Мозок

Мозок відповідає за роботу всього організму, а тому його можна вважати одним із найважливіших органів у нашому тілі Фото: New Atlas

Мозок відповідає за роботу всього організму, а тому його можна вважати одним із найважливіших органів у нашому тілі. Вчені вважають, що вага мозку залежить від статі та віку людини. Наприклад, у чоловіків віком 20 років вага мозку становить 1,4 кг, а вже до 65 років вага цього органу зменшується до 1,3 кг. Деякі вчені вважають, що мозок жінок на 10% легший, тоді як інші вважають, що він всього на 100 грам легший за чоловічий. Також дослідження показують, що мозок людини становить приблизно 2% загальної маси тіла.

Легені

Цей життєво важливий орган, що складається з двох частин, правої та лівої легені, є одним з найважчих в організмі людини. За словами вчених, у дорослих чоловіків легені важать трохи більше, ніж у жінок. Проте, середня вага цього органу становить приблизно 600 грам. При цьому ліва легеня завжди важить приблизно на 40 грам менше. До речі, у новонародженої дитини легені важать у середньому не більше 40 грамів.

Стегнова кістка

Скелет людини – це група органів, об'єднана однією систему, що виконує певні функції. За словами вчених, вага всього скелета може становити приблизно 15% ваги всього тіла. В основному скелет дорослої людини складається з 206 кісток, але бувають винятки. Але саме стегнова кістка, розташована між стегном і коліном, є найважчою у скелеті. Її вагу оцінюють у межах від 380 до 400 грам, але точніше значення залежить від статі, віку та стану здоров'я людини.

Серце

Серце — це життєво важливий орган, який займається перекачуванням крові по тілу. М'язи, які приводять у дію серцебиття, становлять більшу частину ваги серця. За словами вчених, серце у дорослих чоловіків важить приблизно від 280 до 340 грамів, а у дорослих жінок – від 230 до 280 грамів.

Серце — це життєво важливий орган, який займається перекачуванням крові по тілу. Фото: ScienceAlert

Нирки

Завдяки роботі нирок з організму виводяться різні шкідливі речовини та продукти життєдіяльності людини. Цей життєво важливий орган має вагу від 125 до 170 грамів у чоловіків, а у жінок нирки важать від 115 до 155 грамів. Тут йдеться про дорослих людей.

Селезінка

Селезінка розташована поруч із підшлунковою залозою і є важливим органом імунної системи людини. Вона видаляє старі та пошкоджені еритроцити з кровотоку та виробляє антитіла, які допомагають боротися із хворобами. У середньому селезінка у дорослих людей важить 150 грам.

Підшлункова залоза

Цей орган входить до складу системи травлення, допомагає засвоювати поживні речовини з перевареної їжі, а також регулює рівень цукру в крові. В основному у дорослих людей вага селезінки становить від 60 до 100 грамів, але в деяких людей вона може досягати 180 грамів.

Щитовидна залоза

Щитовидна залоза розташована на шиї та відіграє важливу роль у регулюванні використання енергії в організмі Фото: Live Science

Цей орган, розташований на шиї, відіграє важливу роль у регулюванні використання енергії в організмі. Зазвичай щитовидна залоза важить не більше 30 грам, але у жінок під час вагітності та менструації вона трохи збільшується і, відповідно, стає трохи важчою. За словами вчених, деякі хвороби, пов'язані із щитовидною залозою, також призводять до її збільшення.

Передміхурова залоза або простата

Передміхурова залоза виробляє лужну рідину, яка є основним компонентом сперми і звичайно цей орган є тільки у чоловіків. Сама по собі простата невелика, схожа на розмір волоського горіха, але цей орган є одним із найважчих в організмі чоловіків. У середньому простата важить приблизно 25 грамів, але іноді її вага може збільшитися до 80 грамів.

Як уже писав Фокус, вчені виявили рідкісний ген, який дає надію на лікування від хвороби Альцгеймера. Це захворювання мозку може виявитися не таким непереможним, як вважалося раніше.