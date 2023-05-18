Аппарат Юнона подлетел близко к Ио: получены новые снимки "горячего" спутника Юпитера (фото)

Космический аппарат пролетел мимо самого вулканического мира Солнечной системы на расстоянии в 35 тысяч км.

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16 мая этого года космический аппарат "Юнона" пролетел очень близко мимо одного из самых известных спутников Юпитера – Ио. Это произошло во время 51-го облета Юпитера и аппарат NASA находился на очень близком по космическим меркам расстоянии от мира, покрытого вулканами, пишет New Atlas.

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35 тысяч км разделяли космический аппарат "Юнона" и самый вулканический планетарный мир Солнечной системы — Ио. С 2020 года миссия этого аппарата была расширена, что дает возможность получить новые данные, как о самом Юпитере, так и о его главных спутниках. Вообще миссия "Юноны" продолжается уже 12 лет, хотя только 7 лет аппарат изучает газовый гигант и его окрестности. За это время аппарат NASA преодолел в космосе примерно 820 млн км.

16 мая этого года космический аппарат "Юнона" пролетел очень близко мимо одного из самых известных спутников Юпитера – Ио Фото: NASA

По итогам уже 51-го облета Юпитера "Юнона" также собрала важные данные и о еще двух спутниках газового гиганта – Ганимеде и Европе. Для того, чтобы сам аппарат не пострадал от негативного влияния радиационного пояса Юпитера, а также, чтобы наблюдать за планетой и ее спутниками с разных точек, аппарат совершает облеты Юпитера по очень вытянутой орбите. Поэтому каждый такой пролет длится несколько недель.

В то время как, "Юнона" продолжает собирать информацию о магнитосфере Юпитера, его внутреннем составе, а также о его кольцах, аппарат также получил задание тщательно изучить вулканический спутник Ио.

В то время как, "Юнона" продолжает собирать информацию о магнитосфере Юпитера, его внутреннем составе, а также о его кольцах, аппарат также получил задание тщательно изучить вулканический спутник Ио Фото: NASA

Из-за постоянного гравитационного влияния Юпитера недра Ио постоянно деформируются и нагреваются, поэтому в ее недрах расплавленная порода постоянно выходит на поверхность в виде извержений огромного количества вулканов.

С помощью своих приборов аппарат NASA собирал информацию, как о самих вулканах, так и о том, как их выбросы взаимодействуют с мощной магнитосферой Юпитера и полярными сияниями на планете.По словам ученых из NASA, такие наблюдения дают возможность увидеть, как меняются вулканы на Ио, как часто происходят извержения, а также получить информацию о других особенностях спутника.

На этих изображениях показана вулканическая активность на Ио Фото: NASA

В июле и октябре этого года "Юнона" подлетит еще ближе к Ио, но в декабре и в феврале 2024 года, она будет находиться на самом близком расстоянии от спутника – 1500 км. Тогда ученые надеются получить настолько подробные данные о поверхности Ио, которые, возможно позволят сделать немало важных открытий.

Напоминаем, что сейчас к Юпитеру направляется другой космический аппарат под названием JUICE. Это первый зонд, созданный в Европейском космическом агентстве и его цель состоит также в изучении планеты-гиганта и его главных спутников. Но в отличие от "Юноны", он не будет изучать Ио, хотя будет исследовать Ганимед и Европу. К этому списку добавляется еще и Каллисто. Недавно было опубликовано видео, на котором видно, как аппарат JUICE летит сквозь космос на расстоянии в сотни миллионов километров от Земли, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что известная звезда Бетельгейзе снова начинает вести себя очень странно и ученые объяснили, стоит ли ожидать взрыва сверхновой. Ведь красный гигант из созвездия Ориона за последние недели значительно увеличил свою яркость.