Мастера маскировки: прыгающие пауки используют камуфляж и подражают движениям муравьев

В новом исследовании ученые раскрывают удивительные способности этого вида сливаться с окружающей средой и мимикрировать под насекомых.

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Пауки-скаунчики (Siler collingwoodi) относятся к виду прыгающих пауков. Однако в новом исследовании они привлекли внимание ученым своим удивительным мастерством камуфляжа и использования муравьиной мимикрии в качестве защиты от хищников, пишет SciTechDaily.

Исследователи обнаружили, что один из видов красочных пауков-прыгунов использует сразу две линии защиты, которые помогают им не быть съеденными хищниками: маскируются растениями и копируют движения муравьев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что подобная тактика помогает им эффективно защищаться от других пауков, но, увы, не работает с богомолами.

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Подражание муравьям на самом деле является отличным вариантом защиты, так как их не очень-то приятно есть. Дело в том, что муравьи часто обладают колючей защитой и кусающими челюстями, которые при первом удачном случае пустят в ход, а также многие из них содержат химические репелленты или яд. Именно потому пауки Siler collingwoodi копируют их движения, чтобы отпугнуть хищников.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, насколько точной является их мимикрия, подражает ли она более чем одному виду муравьев и насколько в действительности подобная тактика эффективна в защите от хищников. Кроме того, ученые изучили роль яркой окраски в жизни паука-прыгуна.

По словам первого автора исследования, эколога из Пекинского университета Хуа Цзэна, в отличие от других пауков, которые имитируют поведение муравье и имеют черный или коричневый окрас, Siler collingwoodi имеют весьма яркую окраску тела.

Это графическое изображение, объясняющее, как прыгающий паук имитирует походку муравьев Фото: Hua Zeng

В ходе исследования ученые собрали диких пауков, имитирующих муравьев, в четырех разных географических регионах на юге Хайнаня (Китай) и перевезли их в лабораторию. Для сравнения они также собрали другой вид прыгающих пауков, не имитирующих поведение муравьев, а также пять видов муравьев, которые могли бы стать отличными примерами для подражания.

Далее исследователи наблюдали за муравьями и пауками, а затем сравнили и описали их поведение, в особенности то, как они двигали отдельными конечностями, а также их скорость передвижения, ускорение и траекторию движений.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что Siler collingwoodi на самом деле не прыгают, как большинство прыгающих пауков, а двигаются как муравьи: они поднимают передние ноги, имитируя движения усиков насекомых, покачивают животом и поднимают ноги, чтобы двигаться по-муравьиному. Исследователи также обнаружили, что стиль движения пауков больше всего соответствовал ходьбе трех более мелких видов муравьев, которые также ближе к ним и по размерам.

По словам Цзэна, пародирование походки не одного конкретного вида муравьев, а сразу нескольких, по-видимому, может быть полезно для пауков, так как позволяет им расширить свой ареал обитания.

В дальнейших исследованиях ученые изучили защиту пауков от двух наиболее вероятных хищников:

прыгающего паука аналогичного размера с цветовым зрением, который специализируется на охоте на других пауков (Portia labiata);

богомола, который является универсальным хищником с монохроматической зрительной системой.

Чтобы определить роль цветового камуфляжа, ученые смоделировали, как оба хищника будут воспринимать Siler collingwoodiв в сравнении с другими видами на фоне двух растений, на которых обитают представители этого вида: красноцветущего западно-индийского жасмина (Ixora chinensis) и Чайного дерева Фуцзянь (Carmona microphylla). Результаты исследования свидетельствуют о том, что пауки, имитирующие поведение муравьев, лучше маскировались на растении жасмина, нежели на чайном дереве.

Исследователи провели 17 различных тестов, в 5 из них пауки предприняли попытку атаки, и она всегда была направлена на пауков не-мимиков. Однако тесты также показали, что подобная защита, увы, не работает на богомолов — они нападали независимо, от способности пауков-прыгнув мимикрировать.

Исследователи также обнаружили, что потеря всего одной конечности паука напрочь ломает его защиту и способность к мимикрии, исследователи полагают, что они попросту не в состоянии больше эффективно имитировать движения насекомых.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что одни из самых больших пауков в мире крайне застенчивы.