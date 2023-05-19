Милые и очень злобные: ученые назвали собак, которые являются самыми агрессивными в мире

Новое исследование свидетельствует о том, что людям следует с опаской относиться к собакам с золотой шерстью.

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Будь то чихуахуа или немецкая овчарка, собаки всех размеров и пород веками оставались лучшими друзьями человека. В последнее время ученые проводят все больше исследований, чтобы помочь нам узнать о наших питомцах чуть больше — увы, результаты исследования не всегда приятны для владельцев собак, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне пришли к выводу, что одна конкретная порода, которая со стороны кажется очень милой, в действительности не так уж и дружелюбна — агрессия этих собак почти вдвое выше, чем у других.

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Это может показаться крайне удивительным, но действительность такова, что самой агрессивной породой собак является всеми любимый английский кокер-спаниель. Так, исследования показывают, что среди собак других пород агрессивными в среднем были около 2,2%, тогда как количество злобных представителей среди кокер-спаниелей было в двое больше и достигло 4%. Кроме того исследователи обнаружили, что питомцы с золотым окрасом были более шумными, а агрессия преобладала у 12% исследованных особей.

Английский кокер-спаниель является одной из самых популярных семейных собак в мире, однако информация об общих заболеваниях этой породы весьма ограничена, а потому ученые решили это исправить. В ходе исследования они изучили группу из 2 318 английских кокер-спаниелей, опираясь на ветеринарные записи по всей Великобритании.

В ходе исследования ученые описали демографию данной породы, включая:

возраст;

пол;

кастрацию;

массу тела;

заболевание;

продолжительность жизни;

причины смерти.

Ученые обнаружили, что агрессия занимала шестое место в списке расстройств, наиболее часто встречающихся у представителей этой породы, после таких, как закупорка анального мешка и диарея. Результаты исследования также свидетельствуют о том, что 230 реципиентов страдали от ожирения, а основным заболеванием считалась болезнь пародонта — около 20%. Тем не менее ученые обнаружили, что щенки чаще всего умирают от неоплазии — болезни, вызванной неконтролируемый аномальный рост клеток, который часто принимает форму опухоли.

Кроме того ученые изучили цвет шерсти более 64% собак, чтобы понять как он связан с расстройствами питомцев. Ученые обнаружили, что наиболее агрессивными были собаки с золотистой шерстью, тогда как наиболее спокойными — питомцы с коричневой шерстью.

Исследователи отмечают, что полученные ими данные подтверждают предыдущие исследования, подчеркивающие, что однотонные собаки гораздо чаще проявляют признаки гнева, чем двух- или трехцветные. Ученые также говорят о том, что причины этой связи между агрессией и цветом шерстки, увы, не ясны — потребуется больше исследований, чтобы разобраться в этом вопросе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проверили интеллект 13 пород собак и составили рейтинг.