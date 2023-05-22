Предвестник чудовищной жары: из космоса видны волны Кельвина и будущее планеты зависит от их размера

В NASA заявили, что из космоса уже виден предшественник Эль-Нинью, и если он будет большим, "земной шар ждет рекордное потепление".

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Последние несколько недель исследователи то и дело предупреждают: Эль-Ниньо уже на пороге и совсем скоро вступит в свои права. При этом предполагается, что его воздействие продлится до конца 2023 года и пойдет на спад, видимо, лишь в 2024 году, пишет Space.

Теперь о приближении Эль-Ниньо также свидетельствуют и спутниковые данные, полученные с Sentinel-6 Michael Freilich, которые фиксируют волны Кельвина, движущиеся на восток через Тихий океан. Отметим, что именно это событие часто считают предшественником Эль-Ниньо.

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Отметим, что спутник Sentinel-6 Michael Freilich следит за уровнем моря, однако в этот раз ему также удалось запечатлеть как волны Кельвина через Тихий океан. Отметим, что эти длинные океанские волны достигают в высоту всего от 5 до 10 сантиметров, но их ширина может составлять сотни километров. Как правило, исследователи считают их предвестниками Эль-Ниньо, когда они формируются на экваторе и перемещают теплый верхний слой воды в западную часть Тихого океана.

По словам ученого проекта Sentinel-6 Майкла Фрейлиха из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL), за этим Эль-Ниньо ученые будут пристально наблюдать, так как, если оно будет большим, человечество столкнется с "рекордным потеплением".

Эль-Ниньо 2023

Отметим, что Эль-Ниньо является частью климатического цикла Эль-Ниньо-Южное колебание (ЭНЮК). Как правило, вдоль экватора преобладают восточные веры, известные как пассаты, они уносят поверхностные воды на запад через Тихий океан, тем самым перемещая теплые воды из Южной Америки в Азию. По мере движения теплой воды ей на смену поднимается холодная. Однако Эль-Ниньо делает пассаты более слабыми, в результате чего теплая вода оттесняется на восток. В результате все это оказывает влияние на климат во всем миру.

Эль-Ниньо, как правило, случается раз в 3-5 лет, однако может происходить чаще или реже. Последнее Эль-Ниньо было зафиксировано в 2019 году и продлилось полгода, с февраля по август.

По информации Национального управления атмосферы и океанов (NOAA), данные свидетельствуют о том, что с 90% вероятностью Эль-Ниньо ударит уже до конца года. При этом с вероятностью в 80% это будет умеренный Эль-Ниньо, однако существует 55-процентная вероятность, что воз-действие Эль-Ниньо окажется чрезвычайно сильным — в таком случае мы столкнемся с новыми температурными рекордами.

Ранее Фокус писал о том, что Эль-Ниньо "стучится в дверь": ученые предупреждают, что на Землю обрушатся рекордные волны тепла.