Уничтожат ли астероиды Землю в ближайшие 1000 лет: астрономы дали ответ

Особую опасность представляют для нашей планеты астероиды шириной в 1 км, но более мелкие камни также могут причинить значительный ущерб.

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Астрономы выяснили, что как минимум 28 астероидов шириной в 1 км и больше в ближайшие 1000 лет могут подлететь на очень близкое расстояние к Земле, то есть намного ближе, чем находится Луна. Но упадут ли они на Землю, вызвав катастрофу глобального масштаба, что приведет к исчезновению цивилизации? Ответ на этот вопрос кроется в исследовании, опубликованном американскими учеными в издании The Astronomical Journal, пишет ScienceAlert.

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В течение миллиардов лет на Землю падали астероиды разных размеров, и они еще будет это делать в будущем. Пока что люди не стали свидетелями падения огромного астероида, который мог бы уничтожить сотни миллионов людей, а может вообще привести к уничтожению нашей цивилизации. Но такая вероятность существует и опасность исходит от космических камней, имеющих размер 1 км и больше.

По словам ученых, уничтоживший динозавров астероид в ширину был примерно 10 км и его падение привело к изменению климата и исчезновению огромного количества живых видов на планете. Но падение даже астероида шириной в 1 км или немного больше, может также уничтожить сотни миллионов людей, вызвать глобальные разрушения и изменения климата.

Падение астероида шириной в 1 км или немного больше, может также уничтожить сотни миллионов людей, вызвать глобальные разрушения и изменения климата Фото: Live Science

Сейчас ученым известно о том, что рядом с Землей летает более 960 астероидов такого крупного размера, но это только 95% из всех подобных космических камней. Поиск остальных 5% продолжается. В то же время опасными астероидами также считаются те, которые имеют ширину в 140 метров и больше, ведь их падение может уничтожить крупный мегаполис. Пока что ученые считают, что они обнаружили только 40% всех подобных космических камней. Астрономы предполагают, что крупные астероиды могут падать на Землю примерно каждые 700 тысяч лет, но некоторые ученые считают, что такие события происходят чаще.

Авторы нового исследования решили выяснить, какова вероятность того, что астероиды шириной в 1км и больше врежутся в Землю в ближайшие 1000 лет. Для этого они создали моделирование траекторий полета данных очень опасных космических камней. Из всех известных крупных опасных астероидов астрономы выделили 28 объектов, которые имеют шанс врезаться в Землю в будущем. Эти камни, как показало моделирование подлетят ближе всего к нашей планете и будут находится ближе, чем Луна.

Но полный анализ показал, что в ближайшие 1000 лет ни один крупный астероид не упадет на Землю. Хотя, ученые считают, что гравитационное влияние Солнца, других планет и непредсказуемые условия космоса могут внести коррективы в траекторию движения крупного астероида. Хотя в результате таких событий шанс столкновения с Землей огромного камня и существует, он очень маленький, говорят астрономы.

Полный анализ показал, что в ближайшие 1000 лет ни один крупный астероид не упадет на Землю Фото: The Sun

Самым опасным из всей выборки оказался астероид под названием (7482) 1994 PC1, шириной в 1,3 км. Этот космический камень в течение тысячи лет будет постоянно пролетать мимо Земли на близком расстоянии. Как показало исследование, шанс того, что он упадет на нашу планету в течение этого времени оценивается в 0,00151%. И это в 10 раз больше, чем шанс, что в Землю врежутся остальные опасные крупные камни.

Но есть еще один астероид, имеющий обозначение 143651, движение которого очень сложно предсказать. То есть, астрономы пока не знают, имеет ли он хоть какой-то шанс упасть на Землю или вообще его шансы равны нулю.

Ученые резюмируют, что несмотря на утешительные прогнозы относительно вероятного столкновения огромного астероида с Землей в ближайшие 1000 лет, следить за этими камнями нужно постоянно. Как уже было сказано выше, космос является непредсказуемой средой и здесь может произойти что угодно. В том числе то, что какой-то опасный (но согласно прогнозу, не очень опасный) астероид "решит", что людям пришло время повторить судьбу динозавров.

Как уже писал Фокус, несколько дней назад мимо Земли успешно пролетел астероид шириной в 110 метров, который также считают опасным для нашей планеты.