Размером с Родину-мать в Киеве. К Земле несется огромный астероид на скорости 47 тысяч км/час

Согласно классификации NASA, космический камень является потенциально опасным.

Related video

Согласно сообщению NASA, поздно вечером, во вторник, 16 мая, к Земле подлетит астероид размером в 110 метров. При этом скорость его полета просто невероятная, сообщает Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Вокруг Солнца в радиусе 195 млн км от Земли вращаются тысячи околоземных астероидов. Многие из них до сих пор еще не открыты и в последнее время ученые находят все новые и новые космические объекты. Считается в окрестностях Земли летают астероиды размером от 10 метров до 40 километров. И многие из них являются потенциально опасными, то есть могут причинить значительный ущерб нашей планете. Например, 66 млн лет назад 10-километровый астероид, упавший на планету привел к глобальному изменению климата и уничтожению огромного количества живых существ. Из-за этого падения, кстати, исчезли динозавры.

66 млн лет назад 10-километровый астероид, упавший на планету привел к глобальному изменению климата и уничтожению огромного количества живых существ Фото: Live Science

Хотя, возможно, сложно представить, что какой-либо крупный астероид упадет на Землю прямо сейчас, все же такая вероятность всегда существует из-за непредсказуемости космоса. Ученые считают, что любой летящий к нам астероид, даже если кажется, что он должен пролететь мимо, может в любой момент изменить свой путь в космосе и отправится прямиком на Землю.

В NASA говорят, что термин "потенциально опасный" применим в основном к астероидам, размер которых превышает 100 метров. Еще важно, чтобы такой астероид во время своего полета находился в пределах не дальше 7,5 млн км от нашей планеты. Если эти условия выполнены, то такой космический камень находится под пристальным внимание ученых, которые следят за его перемещением в космосе.

Какой астероид летит к Земле?

К нашей планете летит астероид под названием 2023 JD2, который обнаружили только в этом году. Его размер – 110 метров, а это значит, что его ширина почти эквивалентна высоте знаменитой статуи в Киеве – Родина-мать (общая высота 102 м).

Размер астероида 2023 JD2 можно сравнить с высотой знаменитой скульптуры Родина-мать в Киеве Фото: Wikipedia

Когда именно астероид подлетит к Земле?

Огромный астероид 2023 JD2 приблизится к Земле во вторник, 16 мая в 22:50 по Киеву.

Какая скорость полета астероида 2023 JD2?

Согласно оценкам ученых, космический камень несется сквозь космос к нашей планете со скорость в 47 тысяч км/час, а это почти в 38 раз больше скорости звука.

Космический камень несется сквозь космос к нашей планете со скорость в 47 тысяч км/час Фото: Live Science

Может ли астероид 2023 JD2 упасть на Землю?

Можете спокойно планировать вечер, или даже ложиться спасть в это время. По данным NASA, самое близкое расстояние астероида от Земли в момент его максимального сближения будет составлять 5,5 млн км. То есть, учитывая размер и расстояние от нашей планеты данный астероид действительно попадает в категорию потенциально опасных. Ученые считают, что он пролетит мимо планеты и не упадет 16 мая на Землю.

По данным NASA, сейчас ученые каждую неделю находят в космосе от 10 до 30 околоземных астероидов разного размера. Вероятность падения всех известных астероидов на Землю очень мала, но не равна нулю. Особенно стоит беспокоится о тех астероидах, которые еще не обнаружены и непредвиденное столкновение с ними может случиться в любой момент, считают ученые.

Как уже писал Фокус, недавно на Землю все же упал космический камень, но это был не крупный астероид, а маленький метеорит. Но он упал в жилой дом, что происходит очень редко. Ученые выяснили, что это уникальный метеорит, ведь он образовался в то время, когда начала формироваться наша Солнечная системе. То есть, этому метеориту более 4,5 млрд лет.

Также Фокус писал о том, что 16, 17 и 20 мая к Земле приблизятся еще три астероида разных размеров, н овсе они будут намного меньше, чем вышеописанный потенциально опасный космический камень.