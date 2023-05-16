Розміром із Батьківщину-мати у Києві. До Землі мчить величезний астероїд на швидкості 47 тисяч км/год

Згідно з класифікацією NASA, космічний камінь є потенційно небезпечним.

Related video

Згідно з повідомленням NASA, пізно ввечері у вівторок, 16 травня, до Землі підлетить астероїд розміром 110 метрів. Водночас швидкість його польоту є просто неймовірною, повідомляє Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Навколо Сонця в радіусі 195 млн км від Землі обертаються тисячі навколоземних астероїдів. Багато з них досі ще не відкриті, і останнім часом учені знаходять нові космічні об'єкти. Вважається, що на околицях Землі літають астероїди розміром від 10 метрів до 40 кілометрів. І багато з них є потенційно небезпечними, тобто можуть завдати значної шкоди нашій планеті. Наприклад, 66 млн років тому 10-кілометровий астероїд, що впав на планету, призвів до глобальної зміни клімату й знищення величезної кількості живих істот. Через це падіння, до речі, зникли динозаври.

66 млн років тому 10-кілометровий астероїд, що впав на планету, призвів до глобальної зміни клімату й знищення величезної кількості живих істот Фото: Live Science

Хоча, можливо, складно уявити, що якийсь великий астероїд впаде на Землю прямо зараз, усе ж таки така ймовірність завжди існує через непередбачуваність космосу. Вчені вважають, що будь-який астероїд, що летить до нас, навіть якщо здається, що він повинен пролетіти повз, може будь-якої миті змінити свій шлях у космосі та вирушить прямісінько на Землю.

У NASA кажуть, що термін "потенційно небезпечний" застосовується в основному до астероїдів, розмір яких перевищує 100 метрів. Ще важливо, щоб такий астероїд під час свого польоту розташовувався в межах не далі ніж 7,5 млн км від нашої планети. Якщо ці умови виконані, то такий космічний камінь перебуває під пильною увагою вчених, які стежать за його переміщенням у космосі.

Який астероїд летить до Землі?

До нашої планети летить астероїд під назвою 2023 JD2, який виявили лише цього року. Його розмір — 110 метрів, а це означає, що його ширина майже еквівалентна висоті знаменитої статуї Батьківщина-мати (загальна висота 102 м).

Розмір астероїда 2023 JD2 можна порівняти з висотою знаменитої скульптури Батьківщина-мати в Києві Фото: Wikipedia

Коли астероїд підлетить до Землі?

Величезний астероїд 2023 JD2 наблизиться до Землі у вівторок, 16 травня, о 22:50 за Києвом.

Яка швидкість польоту астероїда 2023 JD2?

Згідно з оцінками вчених, космічний камінь мчить крізь космос до нашої планети зі швидкістю 47 тисяч км/год, а це майже в 38 разів більше за швидкість звуку.

Космічний камінь мчить крізь космос до нашої планети зі швидкістю 47 тисяч км/год Фото: Live Science

Чи може астероїд 2023 JD2 впасти на Землю?

Можете спокійно планувати вечір або навіть лягати спати в цей час. За даними NASA, найближча відстань астероїда від Землі в момент його максимального зближення становитиме 5,5 млн км. Тобто, враховуючи розмір і відстань від нашої планети, цей астероїд дійсно потрапляє в категорію потенційно небезпечних. Учені вважають, що він пролетить повз планету й не впаде 16 травня на Землю.

За даними NASA, зараз учені щотижня знаходять у космосі від 10 до 30 навколоземних астероїдів різного розміру. Імовірність падіння всіх відомих астероїдів на Землю дуже мала, але не дорівнює нулю. Особливо варто перейматися тими астероїдами, які ще не виявлені, і непередбачене зіткнення з ними може статися будь-якої миті, вважають учені.

Як уже писав Фокус, нещодавно на Землю все ж таки впав космічний камінь, але це був не великий астероїд, а маленький метеорит. Але він упав у житловий будинок, що відбувається дуже рідко. Вчені з'ясували, що це унікальний метеорит, адже він утворився в той час, коли почала формуватися наша Сонячна система. Тобто цьому метеориту понад 4,5 млрд років.

Також Фокус писав про те, що 16, 17 і 20 травня до Землі наблизиться ще три астероїди різних розмірів, але вони будуть набагато менші, ніж вищеописаний потенційно небезпечний космічний камінь.