Помнит как родилась Солнечная система. В США крышу дома проломил метеорит, которому 4,6 млрд лет (фото)

Этот метеорит "помнит", как появилась Солнечная система.

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Еще неделю назад в дом в городке Хоупвелл, штата Нью-Джерси, США, врезался космический камень, который изначально приняли за часть метеорного потока Эта-Аквариды. Но оказалось, то этот метеорит является одним из самых древних космический камней в Солнечной системе и появился во время ее рождения, пишет Space.

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Как уже писал Фокус, еще 8 мая этого года, семья, проживающая в доме в городке Хоупвелл обнаружила, что крышу их дома пробил небольшой камень. Сначала люди предположили, что это была чья-то хулиганская выходка, но учитывая тот, что камень был на ощупь еще теплым после падения возникло предположение, что это может быть метеорит.

Еще неделю назад в дом в городке Хоупвелл, штата Нью-Джерси, США, врезался космический камень Фото: space.com

Первоначальные выводы ученых состояли в том, что, учитывая тот факт, что в это время Земля проходит через известный метеорный поток Эта-Аквариды, то скорее всего этот космический камень как раз является его частью. Но дальнейшее исследование показало, что на самом деле этот метеорит является редким камнем, прилетевшим из космоса, и его возраст составляет примерно 4,56 млрд лет.

По словам ученых из Колледжа Нью-Джерси, их исследование показало, что метеорит размером 15 на 10 см принадлежит к классу каменистых хондритов. Такие метеориты составляют 85% всех известных космических камней, которые можно обнаружить на Земле. В основном ученые их находят в Антарктиде и очень редко такие метеориты падают в населенных районах.

Исследование показало, что метеорит размером 15 на 10 см принадлежит к классу каменистых хондритов Фото: space.com

Считается, что каменистые хондриты появились в самом начале формирования Солнечной системы и через миллиарды лет они летают в космосе и представляют собой "космические окаменелости". То есть они "помнят", как родилась наша звездная система.

Такие метеориты состоят почти полностью из тех же химических элементов, из которых состоит наше Солнце, в них только нет гелия и водорода. То есть, хондриты появились из протопланетного диска, окружающего Солнца 4,6 млрд лет назад, из которого "родились" все планеты, астероиды и кометы.

Такие метеориты состоят почти полностью из тех же химических элементов, из которых состоит наше Солнце, в них только нет гелия и водорода Фото: space.com

По словам ученых, метеорит весом в 900 грамм, очень хорошо сохранился после прохождения через атмосферу Земли, а поэтому является редким камней с такой же степенью сохранности из всех найденных на Земле.

Исследование метеорита показало, что камень покрыт почерневшей коркой толщиной в несколько миллиметров, которая образовалась в результате прохождения через атмосферу, когда метеорит мог сгореть полностью, но этого не произошло.

Метеорит весом в 900 грамм, очень хорошо сохранился после прохождения через атмосферу Земли Фото: space.com

Исследование показало, что данный метеорит принадлежит к классу обыкновенных хондритов, в частности это хондрит класса LL-6. В составе этого камня меньше железа, чем у других хондритов и он на 40% более плотный, чем такие земные горные породы, как гранит.

Ученые считают, что структура и состав метеорита были сильно изменены огромным количеством тепла еще в глубоком космосе, а потому сложно разобраться в том, из чего точно состоят его самые мелкие частицы. Исследователи предложили назвать новый метеорит Titusville, NJ по ближайшему почтовому адресу к месту его падения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как удар одного метеорита изменил химический состав коры Земли. В новом исследовании ученые изучили то, что осталось от самого старого известного в мире ударного кратера.

Также Фокус писал о том, что в начале мая как раз в тот день, когда фанаты фильмов "Звездные войны" отмечали свой "профессиональный праздник", мимо Земли сразу 3 достаточно больших астероида.