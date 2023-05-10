Привет от кометы Галлея. В дом жителя США врезался метеорит (фото)

Пока идет расследование инцидента, но ученые считают, что этот космический камень был частью известного метеорного потока.

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В понедельник, 8 мая, примерно в 20.00 по Киеву (а на восточном побережье США это было 13.00) в крышу дома жителей городка Хоупвелл, штат Нью-Джерси, врезался металлический объект. Ученые считают, что это метеорит, который принадлежит к метеорному потоку Эта-Аквариды. Этот поток в свою очередь является обломками знаменитой кометы Галлея, пишет Space.

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Когда в крышу жилого дома врезался металлический объект, живущая здесь семья была дома. Но в результате инцидента никто не пострадал и расследование необычного события продолжается. По словам очевидцев, какой-то предмет почти овальной формы и на вид металлический, пробил окно на крыше дома и упал на пол. Позже размер этого возможного метеорита оценили в 10 на 15 см.

Пока идет расследование инцидента, но ученые считают, что этот космический камень был частью известного метеорного потока Фото: space.com

Только утром 9 мая о случившемся семья сообщила в местное отделение полиции, хотя долго пыталась объяснить, что произошло. Сначала жители дома думали, что кто-то просто бросил обычный камень, но затем оказалось, что это скорее всего что-то другое. Члены семьи предположили, что это метеорит, тем более на ощупь он был очень теплым.

Как стало известно полиции, этот камень оставил вмятину на полу одной из комнат, затем полетел к потолку, где пробил еще одну дыру, а затем снова свалился обратно.

Прибывшие на вызов вместе с полицией спасатели предположили, что этот предмет может быть радиоактивным, а потому просканировали всех членов семьи и весь дом. Но оказалось, что никаких признаков повышенной радиации нет.

Местные полицейские связались с учеными для того, чтобы те помогли идентифицировать предмет, который возможно является метеоритом.

Ученые пришли к выводу, что данный странный камень действительно может быть метеоритом из состава метеорного потока Эта-Аквариды Фото: space.com

Ученые пришли к выводу, что данный странный камень действительно может быть метеоритом из состава метеорного потока Эта-Аквариды. Этот поток проявляет максимальную активность как раз в начале мая, и как уже писал Фокус, пик этой активности наступил в ночь на 6 мая. Этот ежегодный метеорный поток возникает, когда Земля проходит через обломки кометы Галлея, что приводит к появлению яркого "светового шоу" во время того, как метеориты сгорают в атмосфере.

В то же время ученые считают, что иногда метеориты из метеорных потоков не полностью сгорают в атмосфере и чаще всего падают там, где нет населенных пунктов. Но очень редко все же подобное происходит. Например, в октябре 2021 года в дом жителя Канады врезался метеорит весом в 1,3 кг. В результате этого инцидента также никто не пострадал.

По словам ученых, в год примерно 5-6 метеоритов из метеорных потоков могут попадать в здания в населенных пунктах по всему миру.

Как уже писал Фокус, недавно в Германии обломок метеорита проломил крышу жилого дома. Это был объект размером с теннисный мяч. В результате инцидента никто не пострадал.

Также Фокус писал о том, что как показало исследование, с метеориты с Марса могут улетать намного проще, чем считалось ранее и таким образом достигать Земли.