Привіт від комети Галлея. У будинок жителя США врізався метеорит (фото)

Наразі триває розслідування інциденту, але вчені вважають, що цей космічний камінь був частиною відомого метеорного потоку.

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У понеділок, 8 травня, приблизно о 20.00 за Києвом (а на східному узбережжі США це було 13.00) у дах будинку мешканців містечка Хоупвелл, штат Нью-Джерсі, врізався металевий об'єкт. Вчені вважають, що це метеорит, який належить до метеорного потоку Ета-Акваріди. Цей потік, у свою чергу, є уламками знаменитої комети Галлея, пише Space.

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Коли в дах житлового будинку врізався металевий об'єкт, сім'я, що живе тут, була вдома. Але внаслідок інциденту ніхто не постраждав і розслідування незвичайної події продовжується. За словами очевидців, якийсь предмет майже овальної форми та на вигляд металевий, пробив вікно на даху будинку та впав на підлогу. Пізніше розмір цього метеориту оцінили в 10 на 15 см.

Наразі триває розслідування інциденту, але вчені вважають, що цей космічний камінь був частиною відомого метеорного потоку. Фото: space.com

Лише вранці 9 травня про те, що сталося, сім'я повідомила місцеве відділення поліції, хоча довго намагалася пояснити, що сталося. Спочатку мешканці будинку думали, що хтось просто кинув звичайний камінь, але потім виявилося, що це, швидше за все, щось інше. Члени сім'ї припустили, що це метеорит, тим більше на дотик він був дуже теплим.

Як стало відомо поліції, цей камінь залишив вм'ятину на підлозі однієї з кімнат, потім полетів до стелі, де пробив ще одну дірку, а потім знову впав назад.

Рятувальники, які прибули на виклик разом з поліцією, припустили, що цей предмет може бути радіоактивним, а тому просканували всіх членів сім'ї і весь будинок. Але виявилось, що жодних ознак підвищеної радіації немає.

Місцеві поліцейські зв'язалися з вченими для того, щоб ті допомогли ідентифікувати предмет, який, можливо, є метеоритом.

Вчені дійшли висновку, що цей дивний камінь справді може бути метеоритом зі складу метеорного потоку Ета-Акваріди. Фото: space.com

Вчені дійшли висновку, що цей дивний камінь справді може бути метеоритом зі складу метеорного потоку Ета-Акваріди. Цей потік виявляє максимальну активність якраз на початку травня, і як уже писав Фокус, пік цієї активності настав у ніч на 6 травня. Цей щорічний метеорний потік виникає коли Земля проходить через уламки комети Галлея, що призводить до появи яскравого "світлового шоу" під час того, як метеорити згорають в атмосфері.

У той же час, вчені вважають, що іноді метеорити з метеорних потоків не повністю згорають в атмосфері і найчастіше падають там, де немає населених пунктів. Але дуже рідко все ж таки подібне відбувається. Наприклад, у жовтні 2021 року до будинку жителя Канади врізався метеорит вагою 1,3 кг. Внаслідок цього інциденту також ніхто не постраждав.

За словами вчених, за рік приблизно 5-6 метеоритів із метеорних потоків можуть потрапляти до будівель у населених пунктах у всьому світі.

Як уже писав Фокус, нещодавно у Німеччині уламок метеорита проламав дах житлового будинку. Це був об'єкт розміром із тенісний м'яч. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також Фокус писав про те, що, як показало дослідження, з метеорити з Марса можуть відлітати набагато простіше, ніж вважалося раніше і таким чином досягати Землі.