Як метеорити з Марса потрапляють на Землю: вважалося, що камені просто не повинні долітати

Як показало дослідження, з Марса каміння може відлітати набагато простіше, ніж вважалося раніше.

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Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту з'ясували, що для того, щоб шматок марсіанської гірської породи залишив планету в результаті ударної події, необхідна набагато менша сила, ніж припускали вчені, пише Space.

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Сотні років вчені знаходили на поверхні Землі метеорити, які є уламками різних космічних об'єктів. Але до 70-х років минулого століття вважалося, що метеорити з Марса не можуть долетіти до Землі. Але потім з'ясувалося, що гази, які можна виявити у складі деяких метеоритів, знайдених на Землі, відповідають газам, які існують у розрідженій атмосфері Марса. Але вчені не розуміли, яким саме чином ці марсіанські метеорити потрапили на Землю.

Фрагмент марсіанського метеорита Фото: NASA

Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту провели експеримент, у межах якого вони змоделювали ударну подію, яка б призвела до викиду шматка гірської породи з Марса. І виявилося, що це каміння може залишати поверхню планети набагато простіше, ніж вважалося раніше.

За словами вчених, щоб потрапити на Землю метеорит має пройти через атмосферу Марса, пролетіти велику відстань у космосі, потім пройти атмосферу Землі та досягти поверхні нашої планети. Щоб це зробити марсіанський метеорит, повинен витримувати величезну температуру і такий самий тиск.

Як виявилося, марсіанські метеорити містять важливі подробиці своєї подорожі з Марса на Землю. За словами вчених, склоподібний матеріал маскелініт утворюється, коли мінерал плагіоклаз зазнає екстремального тиску, як це відбувається під час ударних подій. Якщо виявити маскелініт в гірській породі, можна зрозуміти, якого тиску зазнала порода під час удару.

За останні роки були виявлені метеорити з Марса, які містять у собі суміш плагіоклазу та маскелініту, тому існує певна межа тиску, який вони могли витримати і його можна визначити.

Для цього вчені взяли гірські породи земного походження, які схожі на марсіанські метеорити та містять плагіоклаз. Таким чином, вони хотіли визначити, як високий тиск викликає перетворення мінералу. Для цього вони використовували спеціальний пристрій, за допомогою якого бомбардували породу зі швидкістю, в 5 разів вище за швидкість звуку. Таким чином відбувалася імітація ударного тиску, який зазнають викинуті з Марса камені.

Цей марсіанський метеорит, позначений як Північно-Західна Африка (NWA) 7034 і який отримав прізвисько "Чорна красуня", важить приблизно 320 грамів. Фото: NASA

До цього експерименту було відомо, що плагіоклаз перетворюється на маскелініт під час ударного тиску, що становить 30 ГПа, а це в 300 тисяч разів більше, ніж звичайний тиск на Землі. Але нове дослідження показало, що насправді для перетворення плагіоклазу на маскелініт потрібен тиск у розмірі 20 ГПа.

Тобто ударна сила для того, щоб гірська порода з Марса відлетіла в космос менша, ніж передбачалося, а це означає, що марсіанські метеорити можуть простіше залишати межі Червоної планети.

Тепер вчені, використовуючи отримані дані, хочуть з'ясувати, з яких ударних кратерів прибули на Землю всі відомі марсіанські метеорити.

Найближчим часом перші люди вже зможуть ступити на поверхню Марса, принаймні таку амбітну мету ставити перед собою NASA. Хоча ще рано про це говорити, адже ще не відбулася повторна висадка людей на Місяць, все ж таки вчені активно займаються прогнозуванням усіх аспектів майбутніх пілотованих місій на Марс. Як уже писав Фокус, вчені з Європейського космічного агентства представили своє дослідження, яке передбачає, що найідеальнішою першою космічною командою, яка має полетіти на Червону планету, має бути "жіноча збірна". Тобто перші астронавти, які полетять на Марс, мають бути жіночою статтю. Вчені представили кілька важливих аспектів того, чому має бути саме так.

Також Фокус писав, що космічні туристи на МКС вперше проведуть унікальний експеримент, який складно зробити на Землі. Учасники другої приватної місії на Міжнародну космічну станцію вперше вирощуватимуть у космосі стовбурові клітини людини.