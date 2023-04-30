Був ще теплим: у Німеччині уламок метеорита проламав дах житлового будинку (фото)

Власник будинку Вільфрід Лабуш заявив, що почув гучний удар, а його дружина припустила, що це міг бути метеорит. Сімейна пара одразу не повірила в це, але за кілька днів вони знайшли космічний камінь біля свого будинку.

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Нещодавно в Ельмсхорні (Німеччина) впав уламок метеорита. Космічний об'єкт, який можна порівняти за розміром із тенісний м'яч, пробив дах житлового будинку. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це пише Bild.

Під час падіння уламок метеорита пробив дві черепиці, перш ніж впасти на під'їзну доріжку будинку. Власник житла Вільфрід Лабуш почув гучний удар, а його дружина припустила, що це міг бути метеорит. Проте подружжя відкинуло цю ідею, оскільки в Німеччині таке явище досить рідкісне. Попри це, за кілька днів вони виявили уламок біля свого будинку.

Власник житла Вільфрід Лабуш почув гучний удар, а його дружина припустила, що це міг бути метеорит Фото: Bild Portal

Представник Німецького аерокосмічного центру повідомив, що виявлений метеорит важив 225 грамів і був ще теплим. Попереднє падіння метеорита в цій країні було зафіксовано у квітні 2002 року біля замку Нойшванштайн у Баварії.

Раніше Фокус писав, що американці помітили в небі вогненну кулю, що летить. За словами очевидців, він здавався "більшим, ніж звичайний метеор", і його було видно протягом тривалого часу.

Також повідомлялося, що в США на нічну камеру зняли "загадкового звіра". Співробітники заповідника виклали чорно-біле зображення тварини в соціальні мережі, питаючи, чи може це бути щось, що втекло із зоопарку, чи це взагалі новий вид.