Был еще теплым: в Германии обломок метеорита проломил крышу жилого дома (фото)

Владелец дома, Вильфрид Лабуш, заявил, что услышал громкий удар, а его жена предположила, что это мог быть метеорит. Семейная пара сразу не поверила в это, но через несколько дней они обнаружили космический камень возле своего дома.

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Недавно в Эльмсхорне (Германия) упал осколок метеорита. Космический объект, сравнимый по размеру с теннисный мяч, пробил крышу жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом пишет Bild.

Во время своего падения обломок метеорита пробил две черепицы, прежде чем упасть на подъездную дорожку дома. Владелец жилья, Вильфрид Лабуш, услышал громкий удар, а его жена предположила, что это мог быть метеорит. Однако супруги отбросили эту идею, так как в Германии такое явление довольно редкое. Несмотря на это, через несколько дней они обнаружили обломок возле своего дома.

Владелец жилья, Вильфрид Лабуш, услышал громкий удар, а его жена предположила, что это мог быть метеорит. Фото: Bild Portal

Представитель Немецкого аэрокосмического центра сообщил, что обнаруженный метеорит весил 225 граммов и был еще теплым. Предыдущее падение метеорита в этой стране было зафиксировано в апреле 2002 года около замка Нойшванштайн в Баварии.

Ранее Фокус писал, что американцы заметили в небе летящий огненный шар. По словам очевидцев, он выглядел "больше, чем обычный метеор" и был виден в течение длительного времени.

Также сообщалось, что в США на ночную камеру засняли "загадочного зверя". Сотрудники заповедника выложили черно-белое изображение животного в социальные сети, спрашивая, может ли это быть нечто, сбежавшее из зоопарка, или это вообще новый вид.