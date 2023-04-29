Не метеорит: американцы заметили в небе летящий огненный шар (видео)

По словам очевидцев, огненный шар выглядел "больше, чем обычный метеор" и был виден в течение длительного времени.

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27 апреля, рано утром над Техасом, Нью-Мексико, Колорадо и Аризоной был замечен огненный шар, который, судя по видеозаписям, разлетелся на множество осколков и исчез в темноте. Об этом пишет Yahoo News.

Американское метеоритное общество сообщает, что 36 человек подали заявления о наблюдении, в том числе пять человек вели видеосъемку.

По словам экспертов, большинство людей предполагало, что это был метеор, но на самом деле это был космический мусор, созданный человеком.

"Это событие не было чем-то природным. Скорее всего это был неконтролируемый вход в атмосферу космического мусора из миссии SpaceX Endurance 2, запущенной 5 октября 2022 года", — сообщили представители общество.

По словам очевидцев, огненный шар выглядел "больше, чем обычный метеор" и был виден в течение длительного времени. Это заставило некоторых думать, что это может быть самолет.

"Пока метеор не раздробился, я думал, что это низко летящий самолет с включенными посадочными огнями, хотя был виден дымовой след и он слегка колебался", — сообщил свидетель из Перри-Парка, штат Колорадо.

Многие очевидцы отметили, что объект был красного цвета и не издавал никаких звуков при падении.

"Это был самый яркий, самый длинный и самый захватывающий огненный шар… с сотнями фрагментов и шлейфом дыма, светящегося красным в конце", — написала женщина из Монтроза, штат Колорадо.

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