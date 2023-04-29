Не метеорит: американці помітили в небі вогненну кулю, що летить (відео)

За словами очевидців, вогненна куля виглядала "більше, ніж звичайний метеор" і була видна протягом тривалого часу.

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27 квітня, рано-вранці над Техасом, Нью-Мексико, Колорадо та Аризоною була помічена вогненна куля, яка, судячи з відеозаписів, розлетілася на безліч осколків і зникла в темряві. Про це пише Yahoo News.

Американське метеоритне товариство повідомляє, що 36 осіб подали заяви про спостереження, у тому числі п'ять людей знімали відео.

За словами експертів, більшість людей думали, що це був метеор, але насправді це було космічне сміття, створене людиною.

"Ця подія не була чимось природною. Швидше за все це був неконтрольований вхід в атмосферу космічного сміття з місії SpaceX Endurance 2, яку запустили 5 жовтня 2022 року", — повідомили представники товариства.

За словами очевидців, вогненна куля виглядала "більше, ніж звичайний метеор" і була видна протягом тривалого часу. Це змусило деяких думати, що це може бути літак.

"Поки метеор не роздробився, я думав, що це літак, що низько летить, із включеними посадковими вогнями, хоча був видно димовий слід і він злегка вагався", — повідомив свідок з Перрі-Парку, штат Колорадо.

Багато очевидців наголосили, що об'єкт був червоного кольору і не видавав жодних звуків при падінні.

"Це була найяскравіша, найдовша і найбільш захоплива вогненна куля... із сотнями фрагментів і шлейфом диму, що світиться червоним наприкінці", — написала жінка з Монтроза, штат Колорадо.

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