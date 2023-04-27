Старейший летописец. Как всего один метеорит изменил химический состав коры Земли
В новом исследовании ученые изучили то, что осталось от самого старого известного в мире ударного кратера метеорита.
Удары метеоритов, кажется, приходят и уходят с циклом в 200 миллионов лет в течение всей истории нашей планеты. В общей сложности на Земле зарегистрировано около двух сотен крупных мест ударов, а самый старый из них находится в Яррабуббе в Западной Австралии, пишет IFLScience.
Известно, что удары метеоритов могут привести к катастрофическим последствиям для планеты, плавлению пород, хаосу и изменению химического состава атмосферы. Однако эти удары также могут привести к образованию континентов, поддержанию экологических ниш, положивших начало жизни, и формированию металлических руд.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
В новом исследовании ученые из Кертинского университета изучили то, что осталось от старейшего в мире ударного кратера в Яррабуббе, оставшегося после падения метеорита около 2,29 миллиарда лет назад. Известно, что космический камень врезался в континентальную кору, образовавшуюся за 2,65 миллиарда лет до настоящего времени, и чрезвычайно сильно изменил ее.
В результате столкновения сформировался кратер диаметром около 70 километров, который в настоящее время почти полностью разрушен. Удар от столкновения был настолько мощным, что расплавил части окружающей коры, состоящей из гранита. В своем новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как воздействие повлияло на химический состав земной коры.
В ходе исследования ученые проанализировали изотопный состав свинца в зернах минералов из коры, окружающей кратер в Яррабуббе. Ученые отмечают, что они рассмотрели кристаллы полевого шпата, что представляют собой розовые зерна и отражают состав жидкости, из которой первоначально вырос минерал. Результаты анализа показали широкий спектр изотопных составов свинца, а также новые ураносодержащие минералы, которые росли в трещинах зерен во время удара, запуская новые секундомеры.
Исследователи отмечают, что единственным правдоподобным объяснением данных результатов является предположение, что удар запустил процесс образования сетей циркулирующей горячей воды, которые проникали в зоны повреждения по всей породе. В данном случае, как полагают ученые, вода могла образоваться в результате попадания в ледяной щит, поскольку 2,29 миллиарда лет назад лед покрывал большую часть нашей планеты.
Ученые отмечают, что обнаруженные ими данные важны по двум причинам. Во-первых, эти сети горячей воды могли способствовать развитию ранней жизни. Во-вторых, если в целевых породах с самого начала присутствовал металл, горячая вода могла переносить и концентрировать их в более богатом месторождении, что объясняет образование месторождений различных руд.
Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что в центре ядра Земли скрыт огромный железный шар.