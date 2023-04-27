Старейший летописец. Как всего один метеорит изменил химический состав коры Земли

В новом исследовании ученые изучили то, что осталось от самого старого известного в мире ударного кратера метеорита.

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Удары метеоритов, кажется, приходят и уходят с циклом в 200 миллионов лет в течение всей истории нашей планеты. В общей сложности на Земле зарегистрировано около двух сотен крупных мест ударов, а самый старый из них находится в Яррабуббе в Западной Австралии, пишет IFLScience.

Известно, что удары метеоритов могут привести к катастрофическим последствиям для планеты, плавлению пород, хаосу и изменению химического состава атмосферы. Однако эти удары также могут привести к образованию континентов, поддержанию экологических ниш, положивших начало жизни, и формированию металлических руд.

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В новом исследовании ученые из Кертинского университета изучили то, что осталось от старейшего в мире ударного кратера в Яррабуббе, оставшегося после падения метеорита около 2,29 миллиарда лет назад. Известно, что космический камень врезался в континентальную кору, образовавшуюся за 2,65 миллиарда лет до настоящего времени, и чрезвычайно сильно изменил ее.

В результате столкновения сформировался кратер диаметром около 70 километров, который в настоящее время почти полностью разрушен. Удар от столкновения был настолько мощным, что расплавил части окружающей коры, состоящей из гранита. В своем новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как воздействие повлияло на химический состав земной коры.

(а) Гранит на ударной структуре Яррабубба. (b) Примеры образцов горных пород, подлежащих анализу на изотопный состав Фото: Andreas Zametzer

В ходе исследования ученые проанализировали изотопный состав свинца в зернах минералов из коры, окружающей кратер в Яррабуббе. Ученые отмечают, что они рассмотрели кристаллы полевого шпата, что представляют собой розовые зерна и отражают состав жидкости, из которой первоначально вырос минерал. Результаты анализа показали широкий спектр изотопных составов свинца, а также новые ураносодержащие минералы, которые росли в трещинах зерен во время удара, запуская новые секундомеры.

Исследователи отмечают, что единственным правдоподобным объяснением данных результатов является предположение, что удар запустил процесс образования сетей циркулирующей горячей воды, которые проникали в зоны повреждения по всей породе. В данном случае, как полагают ученые, вода могла образоваться в результате попадания в ледяной щит, поскольку 2,29 миллиарда лет назад лед покрывал большую часть нашей планеты.

Ученые отмечают, что обнаруженные ими данные важны по двум причинам. Во-первых, эти сети горячей воды могли способствовать развитию ранней жизни. Во-вторых, если в целевых породах с самого начала присутствовал металл, горячая вода могла переносить и концентрировать их в более богатом месторождении, что объясняет образование месторождений различных руд.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что в центре ядра Земли скрыт огромный железный шар.