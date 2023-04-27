Найстаріший літописець. Як один метеорит змінив хімічний склад кори Землі

У новому дослідженні вчені вивчили те, що залишилося від найстарішого відомого у світі ударного кратера метеорита.

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Удари метеоритів, здається, приходять і йдуть із циклом у 200 мільйонів років протягом усієї історії нашої планети. Загалом на Землі зареєстровано близько двох сотень великих місць ударів, а найстаріший з них знаходиться в Яррабуббі в Західній Австралії, пише IFLScience.

Відомо, що удари метеоритів можуть призвести до катастрофічних наслідків для планети, плавлення порід, хаосу та зміни хімічного складу атмосфери. Однак ці удари також можуть призвести до утворення континентів, підтримки екологічних ніш, які дали початок життю, і формування металевих руд.

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У новому дослідженні вчені з Кертинського університету вивчили те, що залишилося від найстарішого у світі ударного кратера в Яррабуббі, який утворився після падіння метеорита близько 2,29 мільярда років тому. Відомо, що космічний камінь врізався в континентальну кору, що утворилася за 2,65 мільярда років до теперішнього часу, і дуже змінив її.

Внаслідок зіткнення сформувався кратер діаметром близько 70 кілометрів, який наразі майже повністю зруйнований. Удар зіткнення був настільки потужним, що розплавив частини навколишньої кори з граніту. У своєму новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як удар вплинув хімічний склад земної кори.

а) Граніт на ударній структурі Яррабубба. (b) Приклади зразків гірських порід, що підлягають аналізу на ізотопний склад Фото: Andreas Zametzer

Під час дослідження вчені проаналізували ізотопний склад свинцю в зернах мінералів із кори, що оточує кратер у Яррабуббі. Вчені відзначають, що розглянули кристали польового шпату, що є рожевими зернами й відображають склад початкової рідини, з якої виріс мінерал. Результати аналізу показали широкий спектр ізотопних складів свинцю, а також нові мінерали, що містять уран і росли в тріщинах зерен під час удару, запускаючи нові секундоміри.

Дослідники зазначають, що єдиним правдоподібним поясненням даних результатів є припущення, що удар запустив процес утворення мереж гарячої води, що циркулює, які проникали в зони пошкодження по всій породі. Таким чином, як вважають учені, вода могла утворитися внаслідок попадання в крижаний щит, оскільки 2,29 мільярда років тому лід покривав більшу частину нашої планети.

Вчені зазначають, що виявлені ними дані є важливими з двох причин. По-перше, ці мережі гарячої води могли сприяти розвитку раннього життя. По-друге, якщо в цільових породах із самого початку був присутній метал, гаряча вода могла переносити й концентрувати його у багатшому родовищі, що пояснює утворення родовищ різних руд.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що в центрі ядра Землі прихована величезна залізна куля.