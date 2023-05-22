Симфония левого уха. Неврологи раскрыли особые предпочтения человеческого мозга

Новое исследование, проведенное в Швейцарии, выявило любопытное слуховое предубеждение в человеческом мозге — похоже, что он предпочитает радостные звуки слева.

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Когда вы наклоняетесь, чтобы втихаря поделиться с кем-то своим секретом, подумайте о том, стоит ли шептать в левое ухо. Согласно исследованиям, проведенным нейробиологами из Университетской больницы Лозанны, Швейцарского федерального технологического института Лозанны (ШФТИЛ) и Университета Лозанны, особенность восприятия нашим мозгом радостных звуков свидетельствует в пользу этой стороны, пишет Science Alert.

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Это необычное открытие основывается на интригующих результатах сканирования мозга 13 взрослых людей. Оказалось, что веселые звуки, такие как смех, вызывают более интенсивный гул в звуковом центре мозга, известном как слуховая кора, когда они исходят из левого направления. Это интригующее открытие указывает на возможную тонкую настройку слуховой коры головного мозга человека в пользу направления звуков, которые щекочут наши радостные чувства.

Хотя эти результаты исследования могут показаться очевидными, они еще не полностью расшифрованы. В центре внимания исследователей были лишь колебания активности слуховой коры, а перевод этих изменений в восприятие звука остался практически неизученным. Для раскрытия этой тайны необходимы дальнейшие исследования.

Предыдущие исследования уже намекнули на то, что левое ухо способно различать эмоциональные нюансы в голосе, что, возможно, указывает на скрытую специализацию. Поскольку левое ухо посылает информацию непосредственно в правое полушарие слуховой коры, первоначально предполагалось, что правое полушарие мозга может быть маэстро в расшифровке эмоций. Однако последние данные, похоже, ставят под сомнение это предположение.

Исследование показало, что, когда участники подвергались воздействию веселых человеческих голосов под разными углами – слева, в центре или справа, – их слуховая кора была на слуху, проявляя активность с обеих сторон. Но когда звуки доносились исключительно слева, возникала отчетливая картина. Это вызвало сильную нейронную реакцию, которая заметно отсутствовала, когда радостные звуки доносились спереди или справа, объясняет нейробиолог Сандра да Коста из ШФТИЛ.

Звуки, не связанные с человеческой вокализацией или несущие нейтральные или негативные эмоции, такие как бессмысленные гласные или панические крики, казалось, нарушали эту левостороннюю закономерность.

Хорошо известно, что направление звука может влиять как на его качество, так и на наше восприятие. Например, надвигающаяся сирена скорой помощи может вызвать более тревожную реакцию, чем удаляющаяся. С точки зрения эволюции, такая повышенная чувствительность к звукам с определенных направлений может быть оправдана. Возможно, наши предки выживали, опасаясь неожиданных звуков сзади. Однако левостороннее предпочтение эмоционального содержания человеческого голоса не так просто расшифровать.

Широко известно, что определенные функции мозга контролируются преимущественно одной стороной мозга. Однако в данном случае эта закономерность не подтверждается. Когда звучал радостный человеческий голос, правое полушарие слуховой коры действительно демонстрировало более интенсивную реакцию в определенной области L3, но другие тесты показали, что оба полушария мозга оживали в ответ на звук.

Нейробиолог Стефани Кларк ставит интересные вопросы для дальнейших исследований, задаваясь вопросом о том, на каком этапе развития человека впервые проявляется левостороннее предпочтение позитивных человеческих вокализаций, и является ли эта черта уникально человеческой.

Когда эти загадки будут разгаданы, это может привести к новым занимательным теориям. Может быть, это связано с предпочтением рук или даже с асимметричным расположением наших внутренних органов? Только будущие исследования покажут это.

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