Раскрытие темного наследия Берлина: жуткие мечты Гитлера, которым не суждено было воплотиться

Грандиозный замысел Адольфа Гитлера включал превращение Берлина в монументальный мегаполис, оставивший после себя неизгладимый отпечаток в истории города.

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Берлин, волшебный город с множеством достопримечательностей, сочетает в себе как современную привлекательность, так и следы бурного и беспокойного прошлого. В пасмурный период, отмеченный приходом к власти нацистов и приближением глобального конфликта, Адольф Гитлер вынашивал грандиозный план превращения Берлина в колоссальную столицу, отвечающую его идеализированному германскому новому мировому порядку, пишет IFLScience.

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Историки утверждают, что амбиции Гитлера в отношении Берлина возникли еще до его политического возвышения: намеки на восстановление Германии содержатся в его книге "Майн Кампф", которую он начал писать в 1924 году во время тюремного заключения за участие в восстании против Веймарской республики.

Однако именно в 1936 году концепция превращения Берлина в мегаполис набрала силу. В это время канцлер вступил в переговоры с архитектором Альбертом Шпеером, ярым сторонником нацизма, известным своими амбициями. Влияние Шпеера привлекло внимание Гитлера, и ему было поручено проектирование таких выдающихся событий, как Нюрнбергские митинги и дальновидные архитектурные проекты канцлера.

Гитлер представлял себе новый Берлин, который мог бы соперничать с грандиозностью самых выдающихся европейских зданий и памятников, но в беспрецедентном масштабе. Их план предусматривал увеличение этих сооружений, а центральным элементом стал колоссальный Большой зал площадью 99 000 квадратных метров.

Вдохновленный куполом базилики Святого Петра в Ватикане и Пантеона в Риме, он олицетворял их смелые устремления. Масштабы задуманной ими перестройки могут понять зрители телефильма "Человек в высоком замке" Филипа К. Дика, а оригинальная модель дает представление о потенциальном облике новой столицы.

Вопреки распространенному мнению, Гитлер, скорее всего, никогда официально не называл свой фантастический город Welthauptstadt Germania, что означает "Всемирная столица Германии". Историк Герлот Шаулински пояснил, что это заблуждение возникло из случайных замечаний, сделанных Гитлером в разговорах с близким кругом знакомых, о чем говорится в мемуарах Альберта Шпеера "Внутри Третьего рейха", опубликованных в 1969 году.

Независимо от грандиозного названия, сохранившиеся модели однозначно свидетельствуют о безграничных амбициях Гитлера. К сожалению, планы Шпеера не учитывали благополучие жителей Берлина. Основное внимание уделялось театральному великолепию, а не благоустройству. Многочисленные жители были выкорчеваны, чтобы освободить место для предложенных сооружений, хотя сам город так и не был реализован.

Десятки тысяч жилых домов были бы принесены в жертву для размещения гигантских новых сооружений, в то время как даже просторные проспекты, такие как улица 17. Juni, протянувшаяся от Бранденбургских ворот до Тиргартена, стала бы непроходимой для пешеходов, которые были бы вынуждены передвигаться по городу под землей, уступая автомобильному движению.

За этим рвением к строительству скрывается темная сторона, переплетенная с Холокостом и ужасами концентрационных лагерей

За этим рвением к строительству скрывается темная сторона, переплетенная с Холокостом и ужасами концентрационных лагерей. Заключенных из лагерей, а также военнопленных, нищих, цыган и гомосексуалистов принуждали к рабскому труду, обеспечивая строительными материалами.

Еврейские жители Берлина были выселены из своих домов, чтобы освободить место для предполагаемых строительных проектов, еще до того, как нацисты нацелились непосредственно на эту общину, подвергнув их геттоизации и в конечном итоге интернировав в концентрационные лагеря.

Когда Альберт Шпеер предстал перед судом за военные преступления во время Нюрнбергского процесса после Второй мировой войны, он продолжал отрицать, что знал о планируемом геноциде еврейского населения.

Несмотря на то, что лишь малая часть планов Germania материализовалась, остатки строительного проекта можно наблюдать и сегодня. Schwerbelastungskörper, огромный бетонный цилиндр весом 12 650 тонн, был построен для проверки жизнеспособности болотистой берлинской почвы для поддержки запланированной Триумфальной арки, предназначенной в качестве мемориала павшим солдатам Германии в Первой мировой войне.

Однако эксперимент с цилиндром показал, что арка не выдержала бы, если бы ее построили. Почва в этом районе просто не выдержала бы такой монументальной конструкции. Однако остается неясным, могли ли подобные соображения удержать мегаломаниакального канцлера, охваченного ненасытным строительным безумием.

Ведь именно этот человек провозгласил: "Берлин как мировая столица будет сравним только с Египтом, Вавилоном или Римом".

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