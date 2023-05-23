Розкриття темної спадщини Берліна: моторошні мрії Гітлера, яким не судилося втілитися в життя

Грандіозний задум Адольфа Гітлера включав перетворення Берліна на монументальний мегаполіс, що залишив після себе незгладимий відбиток в історії міста.

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Берлін, чарівне місто з безліччю визначних пам'яток, поєднує в собі як сучасну привабливість, так і сліди бурхливого та неспокійного минулого. В похмурий період, позначений приходом до влади нацистів і наближенням глобального конфлікту, Адольф Гітлер виношував грандіозний план перетворення Берліна на колосальну столицю, яка б відповідала його ідеалізованому німецькому новому світовому порядку, пише IFLScience.

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Історики стверджують, що амбіції Гітлера щодо Берліна передували його політичному злету, а натяки на відбудову Німеччини можна знайти в його книзі "Майн кампф", яку він почав писати в 1924 році під час ув'язнення за участь у повстанні проти Веймарської республіки.

Однак саме в 1936 році концепція перетворення Берліна на мегаполіс набрала обертів. У той час канцлер вів дискусії з архітектором Альбертом Шпеєром, палким прихильником нацизму, відомим своїми амбіціями. Вплив Шпеєра привернув увагу Гітлера, і йому доручили проєктувати такі визначні події, як Нюрнберзькі з'їзди, а також реалізовувати візіонерські архітектурні проєкти канцлера.

Гітлер уявляв собі новий Берлін, який би змагався з найвизначнішими спорудами та пам'ятниками Європи, але в безпрецедентному масштабі. Його план передбачав збільшення цих споруд, центральним елементом яких мала стати колосальна Велика зала площею 99 000 квадратних метрів.

Натхненний куполом базиліки Святого Петра у Ватикані та Пантеоном у Римі, він уособлював їхні сміливі прагнення. Масштаби передбачуваної перебудови можуть осягнути глядачі телевізійної адаптації роману Філіпа Діка "Людина у високому замку", тоді як оригінальна модель дає уявлення про потенційний вигляд нової столиці.

Всупереч поширеній думці, Гітлер, найімовірніше, ніколи офіційно не називав своє фантастичне місто Welthauptstadt Germania, що означає "Світова столиця Німеччини". Історик Герлот Шаулінський пояснив, що ця помилкова думка виникла з випадкових зауважень, зроблених Гітлером у розмовах з близьким колом знайомих, про що згадується в мемуарах Альберта Шпеєра "Всередині Третього Рейху", опублікованих у 1969 році.

Незалежно від грандіозної назви, вцілілі макети недвозначно свідчать про безмежні амбіції Гітлера. На жаль, плани Шпеєра не враховували добробут мешканців Берліна. Основна увага приділялася театральній пишноті, а не придатності для життя. Чимало людей виселили, щоб звільнити місце для запланованого будівництва, хоча саме місто так і не реалізували.

Десятки тисяч житлових будинків мали бути принесені в жертву для розміщення гігантських нових споруд, а навіть просторі проспекти, такі як Штрассе дес 17. Юні, що тягнеться від Бранденбурзьких воріт через Тіргартен, стали б непрохідними для пішоходів, які були б змушені пересуватися містом під землею, поступаючись автомобільному руху.

За цим запалом до будівництва криється темна сторона, переплетена з Голокостом і жахіттями концентраційних таборів Фото: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 DE)

За цим запалом до будівництва криється темна сторона, переплетена з Голокостом і жахіттями концентраційних таборів. В'язнів таборів, а також військовополонених, жебраків, ромів і гомосексуалістів примушували до рабської праці, забезпечуючи їх будівельними матеріалами.

Євреїв Берліна виселяли з їхніх домівок, щоб звільнити місце для запланованих будівельних проєктів, ще до того, як нацисти безпосередньо націлилися на цю громаду, піддаючи їх геттоїзації та, зрештою, інтернуванню в концентраційні табори.

Коли Альберт Шпеєр постав перед судом за воєнні злочини під час Нюрнберзького процесу після Другої світової війни, він продовжував заперечувати будь-яку обізнаність про запланований геноцид проти єврейського народу.

Хоча лише частина планів Німеччини втілилася в життя, залишки будівельного проекту можна побачити і сьогодні. Schwerbelastungskörper, величезний бетонний циліндр вагою 12 650 тонн, побудований, щоб перевірити життєздатність болотистого берлінського ґрунту для підтримки запланованої Тріумфальної арки, призначеної як меморіал загиблим німецьким солдатам у Першій світовій війні.

Експеримент з циліндром, однак, показав, що арка не витримала б нестабільності, якби її побудували. Ґрунт у цій місцевості просто не витримав би такої монументальної споруди. Втім, залишається непевним, чи такі міркування зупинили б маніакального канцлера, охопленого ненаситною будівельною несамовитістю.

Адже це людина, яка, як відомо, проголосила: "Берлін як світову столицю можна буде порівняти лише з Єгиптом, Вавилоном або Римом".

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