Неожиданный побочный эффект: Монреальский протокол странным образом повлиял на лед в Арктике

Новое исследование показывает, что 10-летний экологический пакт любопытным образом изменил мир и количество арктического морского льда.

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Исторический Монреальский протокол был подписан в 1987 году и предполагал введение запрета на озонирующие газы. Новое исследование полагает, что он также возымел удивительный побочный эффект — фактически отсрочил первое, внушающее опасения, арктическое лето безо льда на целых 15 лет, пишет Science Alert.

По словам соавтора исследования, климатолога из Эксетерского университета Марка Ингланда, основной целью Монреальского протокола вовсе не была остановка потери морского льда, однако чудесным образом это произошло.

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Дело в том, что ХФУ (хлорфторуглероды), запрещенные Монреальским протоколом, помимо разрушения озонового слоя также являются теплоудерживающими газами. ХФУ не так распространены, как другие парниковые газы, например, СО2, однако исследователи полагают, что они также способны оказывать реальное влияние на глобальное потепление Земли.

В ходе исследовании геофизики из Колумбийского университета в США Ингланд и Лоренцо Полвани использовали климатические модели, чтобы спрогнозировать различные "миры", которые Монреальский протокол так или иначе помог избежать.

Результаты исследования показывают, что, если бы протокол никогда не был подписан, уже к середине столетия арктическая полярная шапка была бы теплее почти на 1°C, а первое лето, лишенное арктического льда, вероятно, наступило бы на 7-15 лет быстрее, чем ожидалось ранее. Точное время наступления этого момента зависело бы от наших дальнейших выбросов СО2.

Более того, ученые отмечают, что предыдущий сценарий является весьма консервативным. В более пессимистичном сценарии, где выбросы озонирующих газов росли бы на 7% в год, привело к наступлению первого лета, без арктического льда, уже в этом году.

В общей сложности, по подсчетам ученых, благодаря Монреальскому протоколу удалось избежать потери около 7 квадратных километров арктического морского льда на каждую килотонну выбросов газов, разрушающих озоновый слой. Результаты исследования свидетельствуют о том, что этот случайный побочный эффект исторического протокола привел к выгоде, составляющей более полумиллиона квадратных километров арктического морского льда.

По словам Полвани, их исследование является доказательством того, что Монреальский протокол в действительности является мощным инструментом в борьбе с глобальным потеплением и экстремальными изменениями климата.

Впрочем, исследователи отмечают, что будущее Арктики все еще туманно, так как лед истончается с устрашающей скоростью. Текущие оценки свидетельствуют о том, что уже к середине столетия этот регион может встретить свое первое лето без "ледяной шапки".

Ранее Фокус писал о том, что: Арктика неумолимо "худеет": даже в пиковом значении площадь ледяного покрова сократилась на 1 млн км².