Арктика неумолимо "худеет". Даже в пиковом значении площадь ледяного покрова сократилась на 1 млн км²

Исследователи обнаружили, что максимальная протяжность арктического льда в этом году стала пятой с конца за все время спутниковых наблюдений.

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Последние десятилетия ученые сосредоточены на изучении того, как глобальное потепление и изменения климата влияют на скорости таяния ледников. Увы, прогнозы неутешительны — новые исследования показывают, что в последние годы Арктика неумолимо теряет свой ледовый покров, пишет PHYS.org.

Спутниковые наблюдения стартовали в 1979 году и с тех пор ученые ежегодно фиксируют пиковые точки протяжности льда по всему земному шару. Не стал исключением и этот год — ученые обнаружили, что в начале марта 2023 году, морской лед покрыл лишь 14,6 миллиона квадратных километров Северного Ледовитого океана. Отметим, что показатели были взяты в пиковой точке и показывают, что протяжность арктического льда потеряла около 1 миллиона квадратных километров, что эквивалентно площади большей за Египет.

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По данным Национального центра данных по снегу и льду Университета Колорадо в Боулдере, зимний арктический лед, как правило, покрывает наибольшее пространство океана в марте, после чего он постепенно истончается и начинает таять в течение весенних и летних месяцев. В конце концов его показатель достигает точки минимума к сентябрю.

Самый низкий пик покрытия арктического льда был зафиксирован исследователями в 2017 году, когда общая протяжность составила всего 14,4 миллиона километров квадратных. С того момента ученые зафиксировали пять самых низких показателей за всю историю спутниковых наблюдений.

По словам директора центра Марка Серреза, они с коллегами полагают, что наибольшее потепление в Арктике, видимо, происходит на атлантической стороне Северного Ледовитого океана, вблизи Баренцева моря. Исследователи также отмечают, что причины столь экстремальной потери льда все еще изучаются, однако исследователи полагают, что не последнюю роль в этом процессе играет теплая вода из Атлантики.

Исследователи также обнаружили, что в этом году переход от чистого замерзания к чистому таянию произошел примерно на 6 дней раньше, чем в среднем за период с 1981 по 2012 годы. Вероятно, свою лепту в этот процесс внесли изменения в циркуляции океана и ветер.

Ученые отмечают, что собранные данные, увы, не получится использовать для прогнозирования того, насколько лед уменьшится к сентябрю, поскольку влияние на этот процесс оказывают непредсказуемые летние погодные условия.

Ранее Фокус писал о том, что ледяной щит Гренландии приближается к точке невозврата.