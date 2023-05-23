Высокий IQ. Как динозавры превзошли своих доисторических ровесников и даже млекопитающих

Недавнее исследование раскрывает способность динозавров к визуальному восприятию перспективы, бросая вызов распространенному представлению об этих древних существах как о безжалостных и неразумных.

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Динозавры, когда-то ошибочно считавшиеся безжалостными и тупыми существами, возможно, достигли значительного интеллектуального развития задолго до наших предков-млекопитающих. Недавнее исследование предполагает, что эти древние животные обладали когнитивной способностью, известной как "визуальное восприятие перспективы", заключающейся в признании того, что люди воспринимают мир по-разному в зависимости от их точки зрения, пишет IFLScience.

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Понимание психических процессов животных, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, уже является сложной задачей для ученых. Попытка разгадать когнитивные способности существ, вымерших более 65 миллионов лет назад, может показаться бесполезным занятием. Тем не менее команда из Лундского университета приступила к этой амбициозной задаче и утверждает, что ей удалось получить некоторое представление о мыслях динозавров.

Для большинства людей важнейший этап умственного развития наступает в возрасте от 18 месяцев до 2 лет, когда они осознают, что другие могут иметь визуальный доступ к тому, чего они не видят. Этот этап развития, называемый "зрительной перспективой", означает понимание того, что наше восприятие мира зависит от нашего физического местоположения.

Более продвинутая форма этой способности, обычно появляющаяся в возрасте около 3 лет, включает в себя понимание того, что если кто-то наблюдает за чем-то, что не находится в пределах нашей прямой видимости, нам может понадобиться изменить свое положение, чтобы понять ситуацию. Этот шаг считается важной вехой как в индивидуальном развитии, так и в развитии "теории разума", которая подразумевает понимание того, что не все разделяют те же мыслительные процессы, что и мы.

Хотя это понимание может показаться нам очевидным, стоит отметить, как легко оно может разрушиться. Мы инстинктивно указываем на предметы, даже если размышление покажет, что этот предмет может быть непонятен с точки зрения кого-то другого. Поэтому неудивительно, что многие животные не проявляют подобной способности.

Некоторые животные, в том числе многочисленные виды приматов, оказались способны к визуальному восприятию перспективы. Собаки и волки также демонстрируют эту способность, что указывает на то, что она не является исключительно результатом их взаимодействия с людьми.

Вороны, которые не являются млекопитающими, также демонстрируют эту когнитивную способность. Несомненно, этот список не является исчерпывающим, поскольку большинство видов остаются неисследованными. Не было полной неожиданностью, когда профессор Матиас Осват обнаружил, что аллигаторы иногда пытаются наблюдать за тем, на что смотрит другой аллигатор, хотя они с трудом справляются с более сложными тестами на определение перспективы.

Однако, когда Осват и его коллеги протестировали несколько видов птиц, которые, как считается, имеют ограниченные интеллектуальные способности, включая знаменитого неинтеллектуального эму, все птицы блестяще прошли тесты, несмотря на то, что не умели летать.

Эти птицы поворачивали голову, по крайней мере, для того, чтобы получить беспрепятственный обзор того, на чем сосредоточился другой представитель их вида. Они также "проверяли", глядя в глаза наблюдателю, когда не могли найти объект, и убеждались, что двигаются в правильном направлении.

Тот факт, что визуальное определение перспективы является универсальным среди палеогнатов — группы птиц, на которых проводили испытания исследователи, — позволяет предположить, что эта способность восходит к истокам возникновения этой группы.

Палеогнаты — это остатки эпохи динозавров, их происхождение уходит корнями примерно на 110 миллионов лет назад, когда они были частью разнообразного семейства динозавров. Эти птицы были выбраны в качестве основного объекта исследования из-за их близкого сходства с дромеозавридамы и троодонтидамы.

В отличие от них, млекопитающие, вероятно, приобрели подобные когнитивные способности гораздо позже. Самый последний общий предок приматов и собак жил примерно 60 миллионов лет назад, и вполне вероятно, что после этого времени каждая группа независимо развивала зрительное восприятие перспективы.

"В начале моей карьеры ворон часто называли "пернатыми обезьянами" из-за многочисленных результатов исследований, демонстрирующих их замечательные когнитивные способности. Однако я начинаю сомневаться, стоит ли считать приматов почетными птицами", — отметил профессор Осват в своем заявлении.

Обладали ли динозавры, современные палеогнатам, подобными когнитивными способностями, остается неизвестным, особенно в случае видов, не имеющих живых потомков. Авторы исследования сомневаются, что самые ранние динозавры обладали большей способностью к визуальному восприятию перспективы, чем их современные родственники — крокодилы, учитывая сходство в строении мозга динозавров и аллигаторов.

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