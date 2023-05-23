Титанозавр вызвал ДТП в Аргентине: что известно об окаменелости колоссального виновника (фото)

Транспортировка тяжелых останков титанозавра превратилась в хаотическое испытание, что привело к дорожно-транспортному происшествию и стало началом чрезвычайного научного путешествия.

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Недавно проведенное исследование в Аргентине пролило свет на удивительное открытие, сделанное палеонтологами — окаменевшие останки огромного, вытянутого динозавра. Это колоссальное существо, которому примерно 90 миллионов лет, достигало невероятных 30 метров в длину, пишет Live Science.

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Исследование этого гигантского динозавра было сопряжено с рядом трудностей. Транспортировка останков этого травоядного чудовища, известного как титанозавр и являющегося самым крупным среди своих длинношеих собратьев, оказалась сложной задачей из-за их огромного веса. Фактически, окаменелости стали причиной дорожно-транспортного происшествия, когда исследователи направлялись в Буэнос-Айрес для дальнейшего изучения.

Транспортировка останков этого травоядного чудовища, известного как титанозавр и являющегося самым крупным среди своих длинношеих собратьев, оказалась сложной задачей из-за их огромного веса Фото: Sebastián Rozadilla

"Вес образцов дестабилизировал автомобиль и привел к аварии", — рассказал Фернандо Новас, старший автор исследования и палеонтолог, сотрудник Музея естественных наук Бернардино Ривадавии в Буэнос-Айресе и Аргентинского национального исследовательского совета (CONICET), — "К счастью, обошлось без серьезных травм, и, что примечательно, кости динозавра, двигаясь по воздуху, остались невредимыми. Более того, они даже смогли проломить асфальт на дороге".

Этот счастливый случай послужил вдохновением для научного названия динозавра: Chucarosaurus diripienda. На языке коренного населения региона кечуа слово "чукаро" означает "стойкое и непобедимое животное", а с латыни "дирипиенда" переводится как "разбитый" или "сломанный".

В 2018 году палеонтологи обнаружили окаменелости C. diripienda. Эти останки были обнаружены разбросанными и частично погребенными в холмистых ландшафтах патагонской степи, расположенной в провинции Рио-Негро. Всего было обнаружено семь различных костей, включая образцы как передней конечности (плечевая кость, лучевая кость, пястная кость), так и задней конечности (ишиум, бедренная кость, большеберцовая кость и малоберцовая кость).

В 2018 году палеонтологи обнаружили окаменелости C. diripienda Фото: Julieta De Pasqua

"Из-за их огромного веса кости пришлось кропотливо перемещать сантиметр за сантиметром с помощью нескольких человек", — отметил Новас.

По оценкам, в середине мелового периода C. diripienda весил от 30 до 40 тонн (27-36 метрических тонн). Однако он не дотягивает до размеров самых крупных и колоссальных динозавров, таких как патаготитан, аргентинозавр или нотоколосс, вес которых достигал 70 тонн (63,5 метрических тонн).

Между тем, звание самого длинного динозавра принадлежит суперзавру, который обитал на территории современного американского Запада примерно 150 миллионов лет назад и имел длину, превышающую 39 метров.

Несмотря на поразительную длину, C. diripienda эффективно использовал свои удлиненные особенности в своих интересах.

"Удлиненная шея позволяла ему пастись на листве деревьев, а длинный хвост служил грозной защитой от нападений колоссальных плотоядных динозавров, обитавших в его среде", — пояснил Новас.

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