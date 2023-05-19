Как Парк Юрского периода: открытие выпустило на свободу древних зверей и потрясло палеонтологию

Оказывается, Испания являлась горячей точкой для древних гигантов. Исследователи раскрывали историю баронихинных спинозавров и их миграции из Европы в Африку, предлагая свежий взгляд на их эволюцию.

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По данным палеонтологов, на основе костей, найденных в Кастельоне (Испания), выделен новый род спинозавров. Этот динозавр достигал значительной длины — 10-11 метров. Сама находка, а также недавнее обнаружение вблизи умеренного по размерам Vallibonavenatrix cani позволяет предположить, что Пиренейский полуостров играл важную роль в разнообразии спинозавров в раннем меловом периоде. Хотя самые известные представители этого семейства происходят из Африки, вполне возможно, что Иберия была местом их эволюции, пишет IFLScience.

Спинозавр получил признание благодаря культовой схватке с тираннозавром в фильме "Парк Юрского периода III". Продолжающиеся дебаты относительно их предполагаемой полуводной природы и предположения об эволюционных преимуществах их характерного хвоста поддерживают их известность.

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Однако стоит отметить, что Spinosaurus представляет собой лишь первого и самого крупного представителя семейства, которое в настоящее время насчитывает дюжину известных видов разного размера. Считается, что даже самый маленький взрослый спинозавр весил метрическую тонну, но из-за скудости образцов их находки остаются редкими. Эта нехватка может быть объяснена относительно ограниченным поиском ископаемых в Африке, где больше внимания уделяется тираннозаврам, их североамериканским аналогам.

Тем не менее недавняя статья показывает, что Африка — не единственный регион, где можно найти останки спинозавров. Исследователи идентифицировали ранее обнаруженные правую челюстную кость, зуб и пять позвонков из формации Arcillas de Morella как принадлежащие новому виду, который они назвали Protathlitis cinctorrensis.

Хотя эти фрагментарные останки не подходят для точной оценки размеров существа, сравнение с другими спинозаврами привело авторов к выводу, что P. cinctorrensis был немного меньше самого Spinosaurus. Возраст осадочных отложений, в которых были найдены эти окаменелости, оценивается в 126-127 миллионов лет, что ставит их в один временной промежуток с Iberospinus natarioi, спинозавром, обнаруженным в 125-миллионнолетних породах в Португалии.

Название рода, заимствованное из греческого языка, означает "чемпион", а cinctorrensis относится к городу, где были найдены окаменелости Фото: Grup Guix

Protathlitis классифицируется как барионихия, одна из двух основных подгрупп спинозавров, отличающихся изогнутыми зубами. Авторы предполагают, что барионхины преобладали в Европе, тогда как спинозавры, включая Spinosaurus, стали преобладать в Африке после миграции.

Остается неясным, вымерли ли спинозавры на своей исконной территории, достигнув наибольшего успеха в других местах в середине и конце мелового периода, поскольку на предполагаемой родине спинозавров не было найдено ни одного экземпляра того времени.

Название рода, заимствованное из греческого языка, означает "чемпион", а cinctorrensis относится к городу, где были найдены окаменелости.

Ранее Фокус писал, сколько именно тираннозавров бродило миллионы лет назад. Если предсказания оправдаются, то мы обнаружили лишь 0,0000002% этих колоссальных динозавров.

А также мы рассказывали, когда жили и процветали динозавры. Оказывается, они ходили по Земле миллионами лет раньше.