Майже Парк Юрського періоду: відкриття випустило на волю древніх звірів та потрясло палеонтологію

Виявляється, Іспанія була гарячою точкою для стародавніх гігантів. Дослідники розкривали історію бароніхінних спинозаврів та їхньої міграції з Європи до Африки, пропонуючи свіжий погляд на їхню еволюцію.

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За даними палеонтологів, на основі кісток, знайдених у Кастельоні (Іспанія), виділено новий рід спинозаврів. Цей динозавр досягав значної довжини — 10-11 метрів. Сама знахідка, а також нещодавнє виявлення поблизу помірного за розмірами Vallibonavenatrix cani, дає змогу припустити, що Піренейський півострів відігравав важливу роль у розмаїтті спинозаврів у ранньому крейдяному періоді. Хоча найбільші відомі представники цього сімейства походять з Африки, цілком можливо, що Іберія була місцем їхньої еволюції, пише IFLScience.

Спинозавр отримав визнання завдяки культовій сутичці з тиранозавром у фільмі "Парк Юрського періоду III". Тривалі дебати щодо їхньої ймовірної напівводної природи та припущення про еволюційні переваги їхнього характерного хвоста підтримують їхню популярність.

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Однак варто зазначити, що Spinosaurus є лише першим і найбільшим представником сімейства, яке наразі налічує чимало відомих видів різного розміру. Вважається, що навіть найменший дорослий спинозавр важив метричну тонну, але через малу кількість зразків їхні знахідки залишаються рідкісними. Цю нестачу можна пояснити відносно обмеженим пошуком копалин в Африці, де більше уваги приділяється тиранозаврам, їхнім північноамериканським аналогам.

Проте недавня стаття показує, що Африка — не єдиний регіон, де можна знайти останки спинозаврів. Дослідники ідентифікували раніше виявлені праву щелепну кістку, зуб і п'ять хребців з формації Arcillas de Morella як такі, що належать новому виду, який вони назвали Protathlitis cinctorrensis.

Хоча ці фрагментарні останки не підходять для точної оцінки розмірів істоти, порівняння з іншими спинозаврами привело авторів до висновку, що P. cinctorrensis був трохи меншим за самого Spinosaurus. Вік осадових відкладень, у яких були знайдені ці скам'янілості, оцінюють у 126-127 мільйонів років, що ставить їх в один часовий проміжок з Iberospinus natarioi, спинозавром, виявленим у 125-мільйоннолітніх породах у Португалії.

Назва роду, запозичена з грецької мови, означає "чемпіон", а cinctorrensis стосується міста, де знайдені скам'янілості Фото: Grup Guix

Protathlitis класифікується як баріоніхія, одна з двох основних підгруп спинозаврів, що відрізняються вигнутими зубами. Автори припускають, що баріонхіни переважали в Європі, тоді як спинозаври, включно зі Spinosaurus, стали переважати в Африці після міграції.

Залишається незрозумілим, чи вимерли спинозаври на своїй споконвічній території, досягнувши найбільшого успіху в інших місцях у середині та наприкінці крейдяного періоду, оскільки на передбачуваній батьківщині спинозаврів не було знайдено жодного екземпляра того часу.

Назва роду, запозичена з грецької мови, означає "чемпіон", а cinctorrensis стосується міста, де знайдені скам'янілості.

Раніше Фокус писав, скільки саме тиранозаврів бродило мільйони років тому. Якщо передбачення справдяться, то ми виявили лише 0,0000002% цих колосальних динозаврів.

А також ми розповідали, коли саме жили та процвітали динозаври. Виявляється, вони ходили по Землі на мільйони років раніше.