Титанозавр спричинив ДТП в Аргентині: що відомо про скам'янілості колосального винуватця (фото)

Транспортування важких останків титанозавра перетворилося на хаотичне випробування, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди та стало початком надзвичайної наукової подорожі.

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Нещодавно проведене дослідження в Аргентині пролило світло на дивовижне відкриття, зроблене палеонтологами — скам'янілі останки величезного, витягнутого динозавра. Ця колосальна істота, якій приблизно 90 мільйонів років, сягала неймовірних 30 метрів у довжину, пише Live Science.

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Вивчення цього гігантського динозавра пов'язане з певними труднощами. Транспортування останків травоїдного монстра, відомого як титанозавр і найбільшого серед своїх довгошиїх побратимів, виявилося важким завданням через їхню величезну вагу. Фактично, скам'янілості стали причиною дорожньо-транспортної пригоди, коли дослідники прямували до Буенос-Айреса для подальшого вивчення.

Транспортування останків травоїдного монстра, відомого як титанозавр і найбільшого серед своїх довгошиїх побратимів, виявилося важким завданням через їхню величезну вагу Фото: Sebastián Rozadilla

"Вага зразків дестабілізувала транспортний засіб і призвела до аварії, — розповів Фернандо Новас, старший автор дослідження і палеонтолог, співробітник Музею природничих наук Бернардіно Рівадавія в Буенос-Айресі та Аргентинської національної дослідницької ради (CONICET). — На щастя, ніхто не постраждав, і, що примітно, кістки динозаврів, які летіли в повітрі, залишилися неушкодженими. Насправді вони навіть встигли проломити асфальт на дорозі".

Цей випадковий інцидент став натхненням для наукової назви динозавра: Chucarosaurus diripienda. Мовою корінних жителів регіону кечуа "чукаро" означає "стійка і непереможна тварина", тоді як з латини "диріпіенда" перекладається як "розбитий" або "зламаний".

У 2018 році палеонтологи знайшли скам'янілості C. diripienda. Ці останки знайшли розкиданими і частково похованими в горбистих ландшафтах патагонського степу, розташованого в межах провінції Ріо-Негро. Всього ідентифіковано сім різних кісток, включаючи зразки як з передньої кінцівки (плечова, променева, п'ясткова), так і з задньої (сіднична, стегнова, великогомілкова та малогомілкова).

У 2018 році палеонтологи знайшли скам'янілості C. diripienda Фото: Julieta De Pasqua

"Через свою надзвичайну вагу, кістки потрібно було ретельно переміщати, сантиметр за сантиметром, за допомогою кількох людей", — зазначив Новас.

За оцінками, в середині крейдяної ери C. diripienda важив від 30 до 40 тонн (27-36 метричних тонн). Однак він не дотягує до розмірів найбільших і найколосальніших динозаврів, таких як патаготітан, аргентинозавр або нотоколосс, які могли важити до 70 тонн (63,5 метричної тонни).

Тим часом титул найдовшого зареєстрованого динозавра належить суперзавру — виду, який жив на території сучасного американського Заходу приблизно 150 мільйонів років тому і міг похвалитися довжиною, що перевищувала 39 метрів.

Попри свою значну довжину, C. diripienda ефективно використовував свої витягнуті риси на свою користь.

"Витягнута шия дозволяла йому пастися на листі дерев, а довгий хвіст слугував потужним захистом від нападів колосальних м'ясоїдних динозаврів, які мешкали в його оточенні", — пояснює Новас.

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