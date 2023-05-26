Как коршун над добычей: самый мощный за последние 60 лет супертайфун "Мавар" кружит вокруг Гуама

Исследователи наблюдали за тем, как мощный супертайфун приближается к американской островной территорией.

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24 мая метеоспутники отследили шторм категории 4, также известный как супертайфун "Мавар", который приближался к американской островной территории Гуам. Известно, что он вызывал скорость ветра до 225 километров в час во время движения на северо-запад мимо Гуама, пишет Space.

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Известно, что тайфун был такой силы, что отключил электричество на значительной части острова, из-за чего Белому дому пришлось объявить чрезвычайное положение на этой территории для оказания помощи при стихийных бедствиях.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), супертайфун "Мавар" стал самым сильным штормом, обрушившимся на остров за последние 60 лет.

Исследователи с помощью спутников наблюдали за тем, как шторм обрушился на Гуам, а затем кружился над ним, будто коршун над добычей, взбалтываясь над открытыми водами Тихого океана. Позже спутниковые снимки показали, что тайфун продолжил движение на северо-запад в сторону Филиппинского моря.

Исследователи NOAA поделились интервальной съемкой инфракрасных снимков за четыре дня, в течение которых бушевал тайфун "Мавар". Снимки были получены с помощью японского метеорологического спутника Himawari 9. На анимации можно увидеть, как яростный вихрь шторма, бушует над Тихим океаном.

Кроме того, спутник Европейского космического агентства Sentinel-3 наблюдал супертайфун в видимом свете, показывая гигантские масштабы шторма, когда он обрушился на остров Гуам. Предполагается, что 26 мая супертайфун усилится, поскольку он движется с запада на северо-запад со скоростью около 9,6 км/час.

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